人民网武汉3月8日电 （记者田豆豆）无畏逆行的白衣天使、挺身而出的志愿者、奋战一线的保洁员和记者……在湖北疫情防控的各条战线上，妇女同胞正以战斗姿态全力投入工作。3月8日是“三八”国际劳动妇女节，国务院新闻办公室邀请6位巾帼奋斗者，用真挚的讲述，分享了她们质朴感人又饱含力量的战疫故事。

武汉市肺科医院重症医学科护士长钟小锋在ICU工作了16年。疫情发生后，她和她的团队日夜坚守，在一线奋战了60多天。

“我印象最深刻的事是，一名护士衣服湿透了，蹲在地上哭。不是因为累而哭，而是因为护理1个多月的病人有意识了。她流着泪说，觉得自己的辛苦付出都值得了。”钟小锋说，ICU收治的患者进来时基本都无意识，没法交流。“经过我们的努力，患者能跟我们有互动，有时一个眼神、一个简单的动作，都会让我们更有信心去继续战斗。”

她坦言，自己家中也有年迈的父母、年幼的儿女，也很疲惫。但ICU是护佑生命的最后一道防线，她深知自己是在与死神赛跑，不能浪费一分一秒，不能有丝毫懈怠。

河北医科大学第二医院袁雅冬是河北省支援湖北医疗队的队长。1月26日，作为呼吸科医生，她主动请战，奔赴挽救生命的战场。

在武汉市第七医院，他们负责4个病区的医疗护理工作。袁雅冬管理的病区有190余名病人，急危重症患者比例经常在一半以上。袁雅冬说，经过40多天奋战，有250余名患者经她治疗病愈出院。“一起战，一起赢，我们一定能战胜疫情，早日回家。”她坚定地说。

廖君是一名新华社记者，从去年12月30日以来，她一直战斗在抗击疫情报道一线。她和其他女同胞一样，身上有多重身份：在家，是两名七旬老人的独生女，是两个孩子的妈妈，是一名军医的妻子。在岗位上，是工作20多年的记者，也是一名共产党员。

这些天里，让她印象最深的采访对象是武昌医院的一名主治医生汪晓婷。汪晓婷一直奋战在抗击疫情前线。她下班后就住在宾馆，跟家人隔离。担心感染丈夫，她不愿上车，执意走路，丈夫就开车默默跟在后面，为她护航。

“这些记录写在文章中，也永远记在我心里。”廖君说，作为一名新闻工作者，在抗击疫情这个没有硝烟的战场，必须坚守住舆论的“主阵地”，向世界讲述武汉这座英雄城市所经历的一切。

武汉经济开发区环卫工人张春香是第一批进入华中科技大学同济医学院附属协和医院西区隔离病房进行突击保洁的保洁员之一。

“我的孩子们都成家了，没什么负担，如果清洁没人做，那情况不是更糟糕吗？我觉得我应该站出来。”张春香说，刚开始报名时，老伴不同意，担心她抵抗力差、容易被感染。为说服老伴，她反复强调医院防护很好，只要平时注意卫生，做好防护没有问题。女儿知道此事后，也主动打电话和父亲商量。在女儿的帮助劝导下，张春香老伴才同意。

在结束这份工作后，张春香和其他同事一起到宾馆隔离了14天，大家都很好，目前已回到了自己的工作岗位。“希望大家都能多为别人想一点，多为别人做一点。相信我们武汉很快会好起来。”张春香说。

提起站到抗疫一线的勇气从何而来，青年志愿者杨雪说：“我并不是一开始就勇敢。”那天，在医院工作的表妹给她打电话，问可不可以送她去上班，她当时心里咯噔了一下，很害怕，毕竟医院还是很危险。可想到表妹是去一线救人都没有害怕，觉得自己应该帮她。

杨雪鼓足勇气出门，在路上表妹一直教她怎么防护、怎么消毒。她的坚强、勇敢和乐观消除了杨雪心底的顾虑。“这是我第一次心态的转变。”杨雪说。

第二次则是在一次执行物资运输任务的时候，杨雪在路口等红绿灯，和她并排停着一辆军车，车里的军人看到志愿车的贴标，摇下车窗对她敬了一个军礼。

“那一刻我感到很震撼！那一刻，我觉得作为一名武汉人，我必须勇敢站出来，为了武汉慢慢变好作出自己的贡献。”杨雪说，“只有我们进，疫情才能退。”

湖北省妇联党组书记、主席李述永说，自疫情发生以来，全国妇联第一时间向全国各级妇联组织发布动员令，湖北2600名专职干部、30多万妇联执委加入战疫大决战。

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 04 版）