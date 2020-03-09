支援湖北女性医务人员达2.8万人

人民网北京3月8日电 （记者邱超奕）截至3月7日24时，各省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例20533例，其中重症病例5264例；累计治愈出院病例57065例，累计死亡病例3097例，累计报告确诊病例80695例，现有疑似病例458例。除湖北以外，其他省份新增确诊病例3例，均为境外输入病例，首次无本土新增确诊病例。湖北除武汉以外所有地市连续3日无新增确诊病例，武汉当日新增确诊病例降至50例以下。

国务院联防联控机制8日召开新闻发布会，介绍关心关爱疫情防控一线人员有关情况。国家卫健委人事司副司长段勇介绍，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发通知，从薪酬待遇、工伤认定、职称评聘、生活保障、轮休休整等10个方面出台了10项措施关心关爱医务人员。目前全国已有20多个省份出台了具体的落实措施文件。“一线医务人员在轮休和隔离期间，都按照出勤来对待，他们原来正常发放的基本工资、岗位津贴（卫生防疫津贴）、绩效工资，继续正常发放。”

目前已有346支医疗队抵达湖北，支援湖北医务人员达到4.26万人，女性医务人员有2.8万人，占整个医疗队医务人员的2/3。国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红认为，她们在患者救治中发挥了非常重要的作用，既精于医术又心怀大爱，用实际行动展示了救死扶伤、仁心仁术的崇高精神。

对于广大女性抗疫人员，全国妇联宣传部部长刘亚玫表示，已经追授徐辉等3名牺牲在抗疫一线的女性“全国三八红旗手”称号。后续还将评选表彰500名一线优秀女医务人员、300名各条战线的优秀女性，授予她们“全国三八红旗手”称号，并评选表彰200个“全国三八红旗集体”。

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 02 版）