本报武汉3月8日电 （记者范昊天）从2月5日开始收治首批患者，武汉各方舱医院共收治新冠肺炎轻症患者1.2万多人。截至8日下午，武汉已有11家方舱医院休舱，剩余方舱医院累计在院患者还剩100多人。

8日下午1：30，武汉体育中心方舱医院送走最后一批13名患者，正式休舱。

位于武汉开发区（汉南区）的武汉体育中心方舱医院由武汉体育中心体育馆及附属训练馆改造而成，共设置床位1000张，投入医护人员及各类后勤保障人员1000多人。该方舱医院从2月12日下午4点正式开始收治患者，至3月8日休舱，累计收治病人1056人，治愈出院875人，转院181人。

休舱后，此前入驻该方舱医院的国家（贵州）紧急医学救援队、安徽省第三批援鄂医疗队、江苏省人民医院应急救援队、第五批江苏援湖北医疗队省队、中国疾控中心移动检测实验室、安徽第八批影像队、国家心理医疗队、汉南区人民医院等医护人员将在驻地待命；救援物资和设备原地封存。

当天下午，随着48名痊愈患者转入康复驿站进行隔离观察，同属武汉开发区的沌口方舱医院也正式休舱。

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 02 版）