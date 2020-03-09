彰显忠诚担当 书写大爱真情

日前，在以习近平同志为核心的党中央的号召下，全国各地广大党员纷纷为支持新冠肺炎疫情防控工作捐款。

在疫情防控最吃劲的关键阶段，党中央向各级党组织发出组织党员自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控工作的号召，全党上下广泛响应，广大党员踊跃参加。从习近平总书记到基层普通党员，从中央到地方、基层，千万共产党员自愿捐款，表达对疫情防控的关切，更是一种积极参与疫情防控的自觉行动，彰显共产党员在危难时刻的责任担当，彰显共产党员对党的号召的积极回应、对党和人民的高度忠贞。

神州大地传递关爱的温暖，四面八方汇聚团结的力量。捐款的党员来自农村、社区、企业、机关、学校、医院、部队……既有入党几十年的耄耋老人，也有尚未转正的预备党员；既有党的各级领导干部，也有流动党员，还有领取最低生活保障金的党员，他们有一个共同身份：共产党员！捐款的数额从几元、十几元到上千上万元，一加十，十加百，百加千千万，涓涓细流汇成了海洋，他们的共同心声是：抗击疫情，我是党员我要尽一份力！许多党员反映，看到总书记带头捐款，看到这么多同志踊跃参加，内心受到深刻教育，“作为伟大的党的一员，非常自豪、非常光荣！”

有境界自成高格，经考验方见本色。抗击新冠肺炎疫情，广大党员用行动为党分忧、为国解难、为民奉献，展现出共产党员的风采，彰显了中国共产党强大的领导力、组织力、感召力，生动诠释了中国共产党始终与人民群众心连心、同呼吸、共命运。这不是捐多少钱的问题，体现的是中华民族扶危济困、一方有难、八方支援的传统美德，体现的是中国共产党来自于人民、一切为了人民，体现了广大党员的党员意识、责任意识和奉献意识，体现了新时代共产党人的初心和使命，让人们见证了我们党的力量所在——无数党员用具体行动实践着入党时的庄严誓言，用无私奉献阐释出立党为公、爱党爱国的深刻内涵。个人力量微薄，但只要爱心汇聚，就会凝聚成民族的大爱，凝聚起众志成城抗击疫情的强大力量，最终取得这场疫情防控人民战争、总体战、阻击战的全面胜利。

党员捐款彰显着对党和人民的无限忠诚，书写着大爱真情，必将在疫情防控工作中发挥出独特重要的作用。安排使用捐款资金，也必须本着对党负责、对党员负责、对历史负责的态度，让疫情防控第一线的医务人员、基层干部、公安民警和社区工作者和广大人民群众感受到组织的关怀和党的温暖。

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 01 版）