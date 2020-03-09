武汉儿童医院有群护士老师

“叔叔，这道题我不会，您能帮我看看吗？”

“没问题！”

这里，是武汉儿童医院内科楼18楼——原是消化内科病房，现在改造为确诊新冠肺炎患儿病区。充当临时老师的，是医院的护士们。

因为不少患儿的家人也在隔离或住院治疗，孩子们只能独自住院。在这个病区，有15个没有家长陪护的小朋友，年龄从6岁到14岁不等。为了照顾他们，病区成立了由7位资深护士组成的陪护专班。

神经外科护士长张勇就是其中之一。“为了便于和家人联系，孩子们都有手机。但有的小朋友躺在床上玩手机，一玩就是大半天。不仅不利于康复，还会损害视力、落下学业。”张勇看在眼里，急在心里。

临时老师们一商量，决定这样做——早上做完治疗后，上午10点左右带孩子们做操锻炼；下午治疗和午休后，3点开始学习。

高年级的孩子，护士们督促写作业并检查，孩子有不懂的可以向护士请教。低年级的小朋友，护士们则抽时间从网上找一些学习材料，打印出来给孩子们做，识字、猜谜语、成语接龙等很受孩子们欢迎。

14岁的媛媛正读初二，她最头疼数学作业。住院之后，对感染的恐慌和对落下功课的担心，使她更加慌张。“现在，有护士哥哥、姐姐给我辅导作业，心理压力小了很多。”媛媛说。

7岁的萌萌认识了不少生字，和妈妈视频时，她开心地用这些新字组词造句。深感意外的妈妈黄女士特意打电话向张勇致谢：“孩子一个人住院，我们都很担心。没想到你们把孩子照顾得这么好，还教她学了这么多知识，真是太感谢你们了！”

“除了医疗护理，还要考虑孩子的心理、身体健康。”张勇说，陪护专班成员不少都已为人父母，“我们能帮一点就是一点。希望孩子们出院时，不至于落下太多功课，往后健康成长。”

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 12 版）