四川省达州市通川区地处主城区，又是交通枢纽，疫情防控压力大、任务重，关键时刻有这样一群人，始终冲锋在一线、坚守在一线。500余份铿锵有力的请战书，48份情真意切的入党申请书，是这些“逆行者”们对国家、对人民最深情的表白。

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务……”2月12日，张星月等4名通川区人民医院一线医护人员在医院党支部书记的带领下，面对鲜红的党旗庄严宣誓。

当问起为何想要加入中国共产党时，张星月深有感触地说：“在我眼里，共产党员最不怕牺牲、最不怕吃苦，总是冲在最前面、守到最后面，我也想成为这样的人。”

在这场战疫中，身为医护人员，他们最清楚疫情的严重性，但却义无反顾，向病魔勇敢亮剑，为人民守护健康平安。

“等到疫情退去，我一定还你一个最漂亮的婚礼。”情人节那天，正在执勤的通川区公安分局民警章翔在视频通话中满怀歉意地对女友说。去年3月，与章翔相恋三年的女友来达州工作。二人原计划今年1月28日结婚，不料婚期却被疫情打乱。疫情就是命令，章翔立即放弃休假，第一时间投入疫情防控战斗。

章翔在入党申请书中写道：“我不知道这场战斗要持续多久，我只知道，国家和人民需要我，我就必须冲在一线！”

大事难事见担当，危难时刻显本色。在这场疫情防控阻击战中，一批像章翔一样的入党积极分子冲锋在前、奉献在先、收起牵挂、挺身而出，筑起了一道道钢铁防线。

徐佳是青宁镇的一名普通干部，也是一名入党积极分子。从1月25日开始，她辞别家人，奔赴基层一线，平均每天工作超过14小时。同事怕她劳累过度，劝她休息，她总是说，“没事儿，我还可以再坚持一会儿，我们多辛苦一点，群众就会幸福一点；我们多排除一分危险，群众就多一分安全。”

2月15日，天空飘起了雪花，徐佳却顾不上欣赏美丽的雪景，继续奔走在疫情防控一线。她说，“虽然我还没有入党，但我一定要以党员的标准来要求自己，全力守护群众健康，不负人民的期盼。”

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 11 版）