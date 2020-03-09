“戴上护目镜和厚厚的手套，就像眼睛近视一样，平时熟练的扎针也变得很难。积累经验后，我试着透过护目镜的边缘给患者打针，现在也能做到精准了。”在抵达荆州监利县中医院支援的第十天，海南医学院第二附属医院重症监护室护师林梅珍在日记里写到。

1月27日，海南省派出首支医疗队赶赴湖北荆州，这是到达荆州的第一支省外支援医疗队，林梅珍就是其中一员。海南省支援湖北抗疫前方指挥部副总指挥、海南省人民医院党委书记赵建农介绍，第一批队员149人都是海南省三甲医院重症医学科、呼吸内科、感染科、急诊科、麻醉科的一线骨干力量。

“作为一名海南人，来湖北最难熬的就是冷。”海南医学院一附院呼吸内科副主任医师刘畅说，1月28日凌晨，当医疗队抵达时，荆州寒风呼啸。因为防控要求，不能开暖气，戴着口罩打喷嚏成为医护人员的常态。

“当时荆州疫情发展迅速，部分医院收治不够规范。”赵建农说，医疗队员们既要帮助定点医院培训医务人员，又要投入到救治和防控工作中。由于人手少，医务人员穿着防护服，一工作就是8个小时。

在一线连续高强度工作10多天后，海南省中医院手术室腹腔镜组组长陈锦王病倒在岗位上。

2月4日下午，没来得及跟家人商量，有着近10年护龄的陈锦王随海南支援湖北护理专业医疗队赶赴武汉，第一批进入江汉方舱医院工作。最忙的时候，每个人要同时护理40多位患者。作为为数不多的男护士，什么重活、累活，他都抢着干。

由于工作辛苦，陈锦王开始头痛、呕吐，2月22日下午，他因症状加重被送至武汉协和医院接受手术，如今已康复出院归队。

截至3月6日，海南先后派出7支医疗队，共计864人，先后在武汉、荆州两地的22家医疗机构开展救治工作，累计收治患者2272名，治愈患者873名。

海南医学院二附院主治医师陈成辉怎么也忘不了，一位老奶奶治愈后那满脸的兴奋。

“医生，我复查两次核酸阴性，现在没有任何症状了，明天应该可以出院了！”2月18日晚，陈成辉在江汉方舱医院查房时，一位老奶奶高兴地对他说。“虽然看不清你的面容，但我知道你是海南救援队的。我记着你为我们逐一看CT片子并解释病情的样子，记着你为我们忙前忙后的样子！你们辛苦了，一定要保护好自己，明年带家人来武汉看樱花，我接待你们！”

2月20日晚，海南省重症医学科和呼吸科专家，与援助荆州各医院的医疗队队长，通过网络视频的方式，交流危重症病例的治疗方案，并进行在线培训和疫情防控方案指导。

“我们每天定时进行视频会诊，集中和拉网式解决较为分散的临床诊疗问题。”海南省支援湖北抗疫前方指挥部总指挥、省人大常委会副主任陆志远介绍，医疗队依托驻点医院医疗队的骨干力量，与海南省后方专家组、国家专家组一起，实施综合施治、科学救治。

除了医护人员外，海南医疗队还配备了专职管理人员和公共卫生（疾控）人员。

医疗队疾控小组抵达荆州以后，协助、指导荆州市及其所辖县区疾控中心开展卫生应急工作，截至3月6日，对929人开展流行病学调查，搜索到密切接触者823人，采集拭子样本1201份。

在监利县中医院，一名患者的话令海南医学院二附院重症监护室护师邱菲菲印象深刻：“你们来自海南，海南有海，湖北有江，江海相通，心心相连。”

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 06 版）