1月25日，湖南省开始派出第一批支援湖北医疗队，成为第一支到达湖北黄冈开展支援的医疗队。目前，湖南省累计向湖北省派出医疗队19批次，共1498人，其中派驻武汉市879人、黄冈市619人。湖南支援武汉医疗队累计收治患者1225例，治愈出院440例；湖南支援黄冈医疗队累计收治患者941例，治愈出院426例。

2月22日，在武汉协和医院西院隔离病房内，一名新冠肺炎危重患者出现呼吸衰竭，在进行有创通气支持治疗后，病情仍未明显改善，生命危在旦夕。中南大学湘雅医院支援湖北医疗队队员、肾内科教授肖湘成带领同事，对患者立即开展连续性血液净化治疗。

开展治疗前，需要给患者进行静脉置管，建立血管通路。在隔离病房内，肖湘成穿着厚重的防护服，再加上起雾的防护镜和面屏遮挡，平时简单的操作也变得异常困难。所幸医疗队带来了重症超声设备，可以派上用场。借助该设备，肖湘成和同事默契配合，顺利将导管置入患者的静脉。

在准备给患者上血液净化机时，肖湘成考虑到患者血小板很低，使用常规抗凝方式出血风险极大，提出使用枸橼酸抗凝方式。病房条件有限，缺乏相关医疗器材，肖湘成团队四处寻找，凑齐了器材，给患者连上了血液净化机。经过精心治疗，最终保住了该患者的生命。

走出隔离病房，脱下防护装备，肖湘成已浑身汗湿。“只要能救过来，我们累一点也值得！”肖湘成说。

“医疗队队员能吃苦，敢争先。”湘雅医院第三批支援武汉医疗队队长钱招昕回忆，130名队员抵达武汉后，仅2天时间就收治了100名重症患者，其中有很多老年患者，工作强度很大。全队上至50多岁的科主任，下至20多岁的年轻护士，个个奋勇争先，科主任们更是带头值夜班。

2月26日，23名治愈患者带着个人物品和医院赠送的鲜花、中药，走出武汉江夏方舱医院，其中14名是由国家中医医疗队湖南队负责救治的。

在江夏方舱医院，中药汤剂按时送到床头，给患者做耳穴压豆、穴位敷贴，患者在医护人员的带领下练起了八段锦……国家中医医疗队湖南队的中医疗法，深受患者欢迎。据领队蔡宏坤介绍，在江夏方舱医院里，现有75名湖南队员，目前共收治了113名确诊患者，绝大多数患者的主要治疗方法为中医药，无一例转为重症患者。

2月24日上午10时，在湖南省郴州市第一人民医院远程会诊医疗中心，由该院呼吸、重症、影像等方面专家组成的郴州新冠肺炎专家组，连线湖南支援黄冈医疗队，共同研究黄冈重症患者胡某某的最佳救治方案。

类似的场景此前已进行过许多次。目前，湖南医疗队已在黄冈9个医疗点安装了远程会诊设备，患者可以随时接受专家的在线诊疗。

1月29日，湖南医疗队到达黄冈后，迅速建成了4个隔离病区，大批患者转入治疗。“当时，一个护理单元的100张床位，只用了30个小时就全部住满了。”湖南支援黄冈新冠肺炎防治前方指挥部副总指挥李峰回忆。

2月15日，湖南医疗队在大别山区域医疗中心紧急成立重症医学科，从提出申请到正式投入运行，仅用4天，成立当天便收治15名危重症患者。湖南医疗队紧急向该科调配1台体外膜肺氧合（ECMO）、7台有创呼吸机、7台无创呼吸机、7台除颤仪、10台心电监护仪等一批急需的危重症救治设备。

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 06 版）