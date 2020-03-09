用心服务是最好的防控

社区是疫情联防联控、群防群控的关键防线。武汉有3000多个社区、7000多个住宅小区，为帮助社区工作人员一起做好社区疫情防控，武汉市发动党政机关、企事业单位4.45万多名党员干部职工下沉到社区，共筑社区疫情防控的前哨站。

“志愿者的辛苦，大家都看在眼里”

“你好，结一下账。”“怎么又是你？”3月5日下午，当荣冀拎着大包小包再次出现在超市时，收银员很惊讶。从2月中旬下沉到武汉市武昌区滨湖社区以来，荣冀每天都要为小区居民“跑腿”十多次，代购各种生活物资和药品。

今年39岁的荣冀是武汉市委机构编制委员会办公室的一名干部。疫情袭来，他的岳父、岳母不幸感染新冠肺炎，正月十二，岳父不幸离世，正当荣冀和妻子沉浸在悲痛中时，他们收到了各自单位关于“在职党员下社区”的号召。

“经历了疫情带来的创伤，我们更想为抗疫贡献一份微薄之力。”荣冀和妻子双双请缨参战，下沉到滨湖社区锦绣江南小区，担任党员志愿者。

下沉之初，荣冀跑遍了武汉三镇，买到了一批医用口罩和防护服捐给社区。得知很多一线社区干部一个多月都见不到自己的孩子，荣冀和妻子决定为社区干部的孩子捐赠一批图书和文化产品。

如今，锦绣江南小区已经连续多天无新增确诊病人。“现在物资供应、配送服务越来越好了。志愿者的辛苦，大家都看在眼里，纷纷给我们点赞。”荣冀说。

“居民更在乎的，是你的真心”

从2月7日接到下沉社区的通知起，武汉市江汉区天一街小学校长陈峰在江汉区天后社区已经连续工作了一个月。

接到通知后，陈峰带着同事们守好社区大门，给每一位进出小区的居民做登记、量体温。“起初一些居民不适应，我们只能挨个儿劝说。”陈峰说。“碰到不理解的居民，对我们态度不好也是常有的事，但我们必须更有耐心。”

有一次，一位70多岁老人的家里要换煤气，煤气工不能进小区，陈峰就扛着60斤的煤气罐爬了4层楼，为老人换了煤气。

渐渐地，居民们越来越配合，还有热心人给陈峰和同事们送药送水。“其实，居民更在乎的，是你的真心。”陈峰说。

“社区防疫，特别需要耐心和细致”

“叔叔阿姨住得怎么样？”这几天，湖北省计量测试技术研究院检定员李建欢经常给张家湾小区70号楼一对正在隔离的老人打电话。几天前，为了把老人劝进隔离点，她费了很大劲。

2月中旬，李建欢下沉到武昌区张家湾社区，成为社区“党员防疫群”中的一员。作为70号楼的“包保员”，除了挨家挨户上门量体温，她还要背着消毒水做消毒工作，没有电梯全靠爬楼，看到谁家门口有垃圾，她也顺手带出去扔了。“大家出门风险大，我多动一动还能减肥呢。”李建欢笑着说。

有一次，有人反映小区里有一户人家有确诊患者，家属却未隔离，她立刻到这家了解情况，原来是家里有两位老人不愿离家。“当时很心疼老人家，但又要保证大家安全。”李建欢第一时间向社区反映情况，多次上门劝导，老人的态度终于从抗拒变成了理解。

“社区防控，特别需要耐心和细致。”李建欢说，“接下来，我还想做一些肉类团购，让大家吃得更好一些。”

“我是队长，就要冲在前头”

2月8日起，武汉地产集团统建公司副总经理朱超就一直奋战在社区防疫一线，如今已转战了两个社区。

汉阳区洲头街道向阳社区，是朱超下沉的第一个社区，他的第一项工作就是全方位排查病患，一家家上门走访。“每次敲门都会紧张，一是有的居民不愿开门，二是自己防护比较简单，怕感染。”他说，虽然怕，但还是坚持挨家挨户查下去。

2月12日，刚刚理顺向阳社区的工作，朱超又接到任务：紧急赶往江岸区塔子湖街道华汇社区支援。华汇社区是公租房小区，虽然只有6栋居民楼，但是住户密集，总共有4258人，独居老人也多。到了华汇社区，朱超在公司微信群里发出动员令，先后有12名年轻职工报名前来，组成了一支社区防疫突击队。

“我们做了详细安排，谁负责电话排查、谁负责大门值守，都责任到人。”朱超说，突击队加入后，防疫工作头绪逐渐理清，随着生活物资保障的到位，居民的情绪也逐渐平静。

“5栋有一位孤寡老人，没有吃的了，要上门送！”“有一家有10个人住在一个屋里，加强关注！”“有部分老人在楼下聚在一起晒太阳聊天，应该劝一劝”……在工作微信群中，这样的工作任务从早到晚不停发出，朱超都及时关注，安排人员处理。对于入户上门等难度较大、风险较高的任务，他带队前往。“我是队长，就要冲在前头。”朱超说。

“为了大家，再累也值”

走进武汉市汉正街石码社区，社区值守点前，张贴着“疫情防控志愿服务岗”的展板，“90后”下沉干部李凌云是守岗人之一，在疫情发生前，她是武汉市硚口区委政策研究室的一名干部。每天早晨8点半，她都会准时来到石码社区，开启一天的志愿服务工作，经常工作到晚上10点多才回家。

服务岗展板上，“为您服务”“服务内容”“今日公示”“便民信息”，每一栏她都清晰地填写了具体事项。“每天的内容都要上榜，方便居民知悉和监督。”李凌云说。

李凌云和大家商量，为每个下沉干部明确职责，“服务内容”栏很快就被填满了：值守社区出入口，宣传发布防疫知识，帮助居民团购物品、买药，免费分发爱心蔬菜……“爬楼上门，加上每天两次巡逻，微信步数天天‘破万’。”她说。

2月15日从太原老家“逆行”回武汉，李凌云第二天就到下沉社区报到，很少有休息时间。“为了大家，再累也值。”李凌云说。

（本报记者李昌禹、张远晴、程远州、吴姗、范昊天、鲜敢）

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 06 版）