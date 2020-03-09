“小时候读过魏巍《谁是最可爱的人》……疫情当前，谁无愧于这一称号？当然是我们亲爱的白衣天使们……”这封言辞恳切的感谢信，来自收治新冠肺炎患者的隔离病房。写这封感谢信的人，是河南省信阳市首例运用ECMO（体外膜肺氧合）治疗的新冠肺炎患者。

信阳与湖北接壤，距离武汉约180公里，春节从湖北返乡近10万人，其中仅武汉返乡人员就超过8万人。疫情就是命令，防控就是责任。信阳市中心医院火速集结，全身心投入到抗击疫情的战场上，打响了一场生命安全保卫战。

ECMO技术，是目前世界上最先进的体外生命支持技术之一，是某些可逆的心肺功能衰竭患者的最后希望。为了尽快救治新冠肺炎感染重症患者，市中心医院抽调精兵强将，携带成套设备，奔赴当地传染病医院，组建ICU病区，承担起救治新冠肺炎急危重症患者的重任。这支临时组成的ECMO救治团队，直接面对这次疫情中被感染的重症患者，风险高，责任重。性命攸关，他们迎难而上，与病毒零距离交战。

在这个非常时期的ICU病区，每时每刻都在上演惊心动魄的生死时速。组建ICU病区当晚，救治团队就接诊了两名患者。其中一名患者因新冠肺炎导致严重的呼吸衰竭，随时有心脏骤停的危险。情况万分紧急，救治团队果断组织为患者进行ECMO支持，最终使患者脱离了生命危险。在抢救过程中，团队的每一名医生都无暇考虑自己面临着极高的被感染风险。他们考虑的是，只有全力以赴、争分夺秒，才能挽救垂危的患者。

逐渐康复的患者，清醒后对这段惊险的经历百感交集。尽管因为术后无法开口说话，但他执着地要来纸笔，迫不及待地用书信的方式向救治团队表达感激之情。疫情当前，医务工作者是抗击疫情的急先锋，也是救治患者的主力军。正是广大医务人员对健康的守护、对生命的看护，深刻诠释了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的精神，给人民群众以安心，给疫情防控以信心。

疫情防控是一场看不见硝烟、听不见炮声的特殊战斗。与时间赛跑、与病魔较量，一曲曲生命的赞歌在祖国大地回荡、在人们心中回响。把对患者的牵挂表现在行动中，把对医护人员的保障落实落细，我们就能架设保护生命的防线，筑起抗击疫情的钢铁长城。

（作者为河南省信阳市中心医院职工）

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 05 版）