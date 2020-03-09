形成关爱医务人员的社会合力

对医务人员最好的保护，就是将各项保障工作执行到位，落实落细科学防护和物资供应保障工作

医者仁心，大爱无疆。在抗击新冠肺炎疫情的战场上，广大医务人员夜以继日、连续奋战，有的被病毒感染，有的甚至献出了生命，体现了医者仁心的崇高精神。不久前，习近平总书记作出重要指示，强调医务人员是战胜疫情的中坚力量，务必高度重视对他们的保护、关心、爱护，从各个方面提供支持保障，使他们始终保持强大战斗力、昂扬斗志、旺盛精力，持续健康投入战胜疫情斗争。

在一线，对医务人员最好的保护，就是将各项保障工作执行到位，落实落细科学防护和物资供应保障工作。一方面，严格落实医务人员感染防控规章制度和标准指南；另一方面，指导相关医务人员科学实施防护，有条件的医疗机构设立防护监督员，最大程度减少医务人员感染。落实落细生活条件和体力恢复保障工作。一线医务人员每天穿着沉重的防护衣物，考验体力与耐力，要最大限度保障好饮食、休息，让他们尽可能地舒心安心。落实落细预防心理创伤和舒缓压力工作，如安排专人专线全天候提供咨询服务、为各医疗队配备专职心理危机干预人员、鼓励医务人员开展心理自助，等等。

在后方，对医务人员最好的关心，就是妥善解决他们的后顾之忧。目前，从中央到地方相继出台了一系列通知，要求做好一线医务人员及其家属保障、荣誉抚恤救助等相关工作。针对一线医务人员家庭老人孩子的日常生活、安全、教育等问题，要建立基础台账，在疫情期间实行针对性强的帮扶，把相关工作安排得更加周全、细致、贴心。落实落细相关待遇补助发放工作。各地已明确的各类津贴补助，要足额、及时地发放；对防控任务重、风险程度高的医务人员，要适当提高标准。落实落细困难救助和抚恤表彰工作。要深入细致地摸排相关情况，抓执行、抓落地。

此外，还要积极营造关爱医务人员的社会氛围。各级党委和政府要关心关爱他们，大力宣传优秀典型和先进事迹。比如，在深入挖掘和大力宣传抗疫医护人员典型事迹基础上，适时对先进集体和个人进行评选、表彰，讲好抗疫感人故事，凝聚防控强大力量。同时，积极动员社会力量加入关爱行动，凝聚爱医、护医、支医的正能量，形成全社会崇敬、感恩、关心、关爱医务工作者的良好氛围。

面对疫情，广大医务人员敢于担当、迎难而上，勇于付出、不怕牺牲。方方面面都要把支持、关心、关爱参与疫情防控工作医务人员的各项工作落实落细。

（作者为上海大学马克思主义学院副院长、教授，上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 05 版）