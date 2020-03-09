江苏把自己的事情做好了、把发展率先抓上去，就是为全国大局作贡献、作支撑。我们必须咬住全年目标任务，一手抓防控、一手抓发展，千方百计把时间抢回来

防控与发展看似两条战线，实际上是一个战场，必须相互支持、联动作战，确保打赢、全面打赢。

习近平总书记指出，新冠肺炎疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击。越是在这个时候，越要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，越要增强信心、坚定信心。

作为经济大省，江苏把自己的事情做好了、把发展率先抓上去，就是为全国大局作贡献、作支撑。我们必须咬住全年目标任务，一手抓防控、一手抓发展，千方百计把时间抢回来。

着力把握“全面”的要求，就是要对形势进行全方位分析，对走势进行客观研判，对举措进行系统谋划。前一阶段，我们重点抓的是复工复产，总的形势是好的，目前规上工业复工产能达到74.5%，但地区之间不平衡性较大，中小微企业的复工情况不容乐观。我们不仅要看复工面，还要看到岗率、看用电量、看复产率。在加快企业复工复产的同时，要千方百计保障重大项目开工建设，千方百计稳就业保民生，千方百计稳外贸稳外资，高度重视安全环保工作，不失时机抓好春季农业生产，确保社会大局和谐稳定。

着力把握“辩证”的要求，就是要看到挑战与机遇并存，善于变压力为动力、化危机为机遇，真正把江苏发展的巨大潜力和强大动能释放出来。现在，全国经济循环尚未完全畅通，形成了供给缺口。我们要积极组织优势企业加强供给、填补缺口。在目前人流、物流还没有完全放开的情况下，我们一些企业也面临上下游的供给问题。要发挥实体经济发达、产业链齐全的优势，创新服务方式，搭建产业链供需对接平台，想方设法支持我省企业实现长三角和省内的供需对接。

着力把握“长远”的要求，就是要坚定信心，看到我国经济长期向好的基本面没有变，看到江苏高质量发展的总体态势没有变。疫情冲击是短期的，总体上是可控的。当前，在毫不放松抓好疫情防控的同时，要着手对完善重大疫情防控体制机制、健全公共卫生应急管理体系作出研究和部署。在逐步恢复正常经济社会秩序的同时，要切实加强对“十四五”期间和未来现代化建设的重大规划、重大平台、重大项目的研究谋划，把各方面的工作做得更主动一些、更前瞻一些，确保牢牢把握发展主动权。

——江苏省委书记娄勤俭日前在省委常委会暨省委应对疫情工作领导小组会议上说

（本报记者 何 聪整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 05 版）