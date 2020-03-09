脱贫攻坚战，坚决不松劲

今年脱贫攻坚要全面收官，原本就有不少硬仗要打，现在还要努力克服疫情的影响，必须再加把劲，狠抓攻坚工作落实

脱贫是攻坚战，致富是持久战，脱贫攻坚最后堡垒必须攻克，稳定增收的长效机制更应健全完善

今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。脱贫攻坚是必须完成的硬任务，突如其来的新冠肺炎疫情，带来了新的困难和挑战。经过全国上下艰苦努力，当前已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，一个重要内容就是坚决完成脱贫攻坚任务，确保全面建成小康社会圆满收官。

在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，习近平总书记把“坚决完成脱贫攻坚任务”作为重要工作任务。今年脱贫攻坚要全面收官，原本就有不少硬仗要打，现在还要努力克服疫情的影响，必须再加把劲，狠抓攻坚工作落实。前不久，国务院扶贫开发领导小组印发了《关于做好新冠肺炎疫情防控期间脱贫攻坚工作的通知》，各地各部门也陆续出台针对性举措，都是为了更好对冲疫情对脱贫攻坚的影响。要切实把各项工作抓实、抓细、抓落地，坚决打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚战。

坚决完成脱贫攻坚任务，就要解决贫困群众外出务工难题。帮助贫困劳动力有序返岗，既关系脱贫攻坚成效，也关系企业复工复产进程。云南发布107.62万个线上招聘岗位，帮助10.59万人次返岗就业；吉林安排5000个公益特岗，对因疫情无法外出务工的贫困劳动力、就业困难人员等给予临时性兜底安置；厦门在甘肃省临夏回族自治州开办的扶贫车间，符合条件的及时转产口罩、防护服，为当地困难群众提供更多就业岗位……从政府到企业，从就业“牵线搭桥”到产业创造更多“饭碗”，各地因地制宜、精准施策，实现了企业有工人、劳动力有出路。劳动力就业、工厂复工复产，一头连着脱贫任务、一头连着产业发展，精准对接就是精准“输血”“造血”，疫情防控期间不失活力，脱贫攻坚才能保持动力。

坚决完成脱贫攻坚任务，就要解决生产发展和产品积压难题。疫情影响下，农畜产品滞销成为一大难题。对此，国务院扶贫办、农业农村部、商务部等七部门联合下发通知，开展消费扶贫行动。在一些地方，面对花市关闭、物流受限，有电商平台将鲜花纳入助农计划，一对一帮扶，很多年轻人预付下单，“云”送花；还有些地方将贫困地区群众发展生产增收脱贫与解决城市“菜篮子”“米袋子”问题相结合，销售方式线上线下相结合，消费扶贫与东西部扶贫协作定点扶贫相结合。种得好，卖得出，拓市场，以消费需求带动贫困群众持续增收，才能将疫情的影响降到最低。

坚决完成脱贫攻坚任务，就要加快建立健全防止返贫机制。打赢脱贫攻坚战，继续攻坚与防止返贫同等重要。有数据显示，全国已脱贫的9000多万人中，有一小部分存在返贫风险。部分已脱贫人口抗风险能力相对较弱，深度贫困地区、受疫情影响大的地区，尤须防止因疫致贫、因疫返贫。这需要对已脱贫人口开展全面排查，健全监测预警机制，将返贫人口和新发生贫困人口及时纳入帮扶，对因疫情或其他原因返贫致贫的，要及时落实帮扶措施，确保基本生活不受影响，为巩固脱贫成果提供制度保障。脱贫是攻坚战，致富是持久战，脱贫攻坚最后堡垒必须攻克，稳定增收的长效机制更应健全完善。

疫情冲击之下，脱贫攻坚要寻找新的发力点。电商服务下沉到更多农户，扶贫协作大数据平台实现帮扶对象、帮扶干部、帮扶措施、帮扶资金的智能管理，线上农业知识培训扶贫又扶智……只要有决心、有干劲，办法总比困难多。我们终将战胜疫情，我们也一定能打赢脱贫攻坚战，把全国人民一个不少、一户不落带入全面小康，兑现向人民向历史作出的庄严承诺。

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 05 版）