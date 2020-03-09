助最后55位病例“清零” 钟南山为湖南“加油”

“血培养结果怎么样？”

“ECMO（体外膜肺氧合）什么时候上的？”

“左侧胸腔还是右侧胸腔出血？”……

3月7日，国家高级别专家组组长、国家呼吸疾病临床医学中心主任、中国工程院院士钟南山领衔专家团队，在对湖南省娄底市两例新冠肺炎危重症病例进行远程会诊中，不断发问。

新冠肺炎疫情暴发以来，湖南因毗邻湖北省，也成了湖北省以外疫情暴发的几个高发省份之一，共计出现了1018例病例。在不懈治疗下，截至会诊时，该省病例数降至55例。

娄底会诊的一问一答中，专家就患者是否改VV-ECMO模式、调整抗生素方案、四肢静脉多处血栓处理方式、肺脏通气功能怎样进一步恢复等问题进行了详细探讨，会诊持续到当日中午12时半。

据悉，为助力湖南省新冠肺炎病例治疗和病例尽快“清零”，3月6日和7日，国家新冠肺炎专家组王辰院士团队和钟南山院士团队，为湖南诊治“加油”，对湖南省长沙、邵阳、株洲和娄底等4地6例危重型患者进行了多学科远程视频会诊。而他们，也是该省现存的最后6例危重症患者病例。湖南省卫健委相关负责人介绍，目前湖南轻型、普通型病例救治的压力已逐步减轻，医疗救治难点和重点主要在危重型病例上。

就治疗方案、参数调整，专家们给出了诸多建议。“湖南在全国各省份中，是救治工作比较突出的，但还要注意一些情况。”钟南山为湖南省点赞的同时，提出了“注意事项”。他认为，因目前尚未完全掌握新冠肺炎患者病情发展轨迹，要特别注意治疗时间较长的普通病例，警惕他们的“突然变化”。而在对湖南省最后55例病症有了大致“摸底”后，他认为病例总体属难度大或终末期病人，在EMCO及通气处理问题等共性问题上，体现得也较为集中。因此，这55例都需“特别关注”。

“院士团队多学科会诊，在提高新冠肺炎患者诊断、精准治疗水平及患者预后评判上，都对我们接下来的工作有非常大的指导意义。”中南大学湘雅医院主任医师、湖南省新冠肺炎省级医疗救治第一梯队高级专家组组长艾宇航近日接受科技日报记者采访时说。

中南大学湘雅医院呼吸与危重症科教授、省级医疗救治第二梯队高级专家组组长胡成平则称，下阶段将结合指导意见，进一步增强救治精准性，适度调整专家力量与医疗救治资源。

“你们的工作做得非常细致，大家继续努力，加油！”钟南山不忘再“加油”。