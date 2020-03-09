赢得世界尊重的“她力量”

“国际劳动妇女节不仅是一个促进和保护妇女健康的机会，也是一个强调她们在促进和保护所有人健康方面发挥重要作用的机会。”在全球携手抗击新冠肺炎疫情之际，世界卫生组织总干事谭德塞的话，对于纪念第110个“三八”国际劳动妇女节具有特别的意义。

今年国际劳动妇女节，全球许多女性医护人员在与新冠肺炎斗争的忙碌中度过。在中国，驰援湖北的4.26万名医护人员中，女性有2.8万名，约占2/3。在全球范围内，女性医卫人员约占70%。随着疫情扩散至100多个国家和地区，她们中的不少人已投入抗击新冠肺炎疫情的斗争中。

承载大爱的“她力量”，让这个春天格外打动人心。脸上布满口罩勒痕，鬓角被汗水湿透，眼睛里却充满着坚韧和希望……新冠肺炎疫情发生以来，许多这样的防疫一线医务人员“工作照”走红中国网络，并引起国外网友的热议。在这场没有硝烟的战斗中，中国女性勇敢无畏，顽强拼搏，贡献“她力量”“她智慧”，传递爱国爱人爱家的积极能量，展现自强不息、勇敢坚毅的时代精神风貌，撑起了疫情防控的半边天。劳动的印记，是她们最美的战斗勋章。

“中国女性在抗疫工作中发挥着极其重要的作用，历史会记住她们的贡献。”国际妇女协会主席贝伊娃斯由衷称赞。“穿着白大褂的她们就像是女骑士，坚忍、勇敢、高贵……她们柔软的心因对这片供给她们生活富足、充实愉快的土地的热爱而跳动，是她们守卫着武汉，用自己的技能、才干，消灭疯狂的敌人！”在苏丹学者加法尔·卡拉尔·艾哈迈德看来，中国女性医务工作者勇敢、善良、坚强的品格令人印象深刻，是这个时代的巾帼英雄。

中国“她力量”在战疫中的出色表现，不仅展现出女性智慧和能力，也折射出妇女事业进步、男女平等的社会风貌。70多年来，中国女性地位提升、权利受到保障、能力得到激发，成为推动中国社会发展和进步的伟大力量。中国女性的劳动参与率位居世界前列，女性在高等教育机构中的占比过半，妇女的健康状况极大改善，社会保障水平不断提高……正如联合国妇女署中国办公室国别主任安思齐所说，中国的妇女事业随着中国的飞速发展而齐头并进。

“今年的国际劳动妇女节特别重要，因为它恰逢《北京宣言》和《行动纲领》通过25周年，这是一个雄心勃勃的两性平等路线图。”联合国人权事务高级专员巴切莱特近日指出。在全球范围内，妇女事业仍急需加快推进。抗击新冠肺炎疫情，让全世界再次见证了女性可以作出的巨大贡献。尊重女性、爱护女性、支持女性，是文明进步的象征。让21世纪成为男女平等的世纪，所有人都应为实现这一目标贡献力量。

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 16 版）