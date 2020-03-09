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湖北实施联动机制科学消毒

2020年03月09日08:39 来源：人民网－人民日报

人民网北京3月8日电  （记者丁怡婷）根据防疫消毒需要，近期湖北省各级消防救援队伍承担了大量社区、单位、方舱医院、隔离点等公共区域的洗消杀毒任务。截至3月7日18时，武汉市消防救援支队有效消毒517.3万平方米。据介绍，在消毒勤务联动机制中，环保部门提供室外消毒环境监测及评估，卫生防疫部门提供涉疫终末消毒技术支持，消防部门对医疗机构、隔离点、病员住所、转运车辆等场所开展防疫消毒。

为确保科学消毒、环保消毒、精准消毒，武汉市消防救援支队与市卫生防疫、环保部门建立“1+2”消毒勤务联动机制，实行“1支119党员突击队+1名卫生防疫专家和1名环保专家”联合消毒模式。

在联勤程序方面，疫情防控指挥部根据消毒场所情况实施统一调度，明确在对定点医院、方舱医院等疫源地终末消毒和医疗废液废渣转运、污水管井等室外消毒时，卫生防疫、环保专家应当到现场指导，其他场所可视情采取视频连线方式远程指导。

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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