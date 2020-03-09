图为朱业翠在给社区居民做心理辅导。

徐娟娟摄

2月29日下午，对着台式电脑，隔着手机屏幕，朱业翠正与10岁的多多视频连线，做好线上课堂的学前准备。

39岁的朱业翠，是安徽合肥市庐阳区四里河街道银河湾社区的一名社会工作者，也是街道“能大姐”互助站的志愿者之一。这个成立于2017年的互助站，起初是为社区孩子服务，联合志愿者之家的大学生，周末给孩子们上公益课。

疫情发生后，朱业翠想到，大家都在防疫前线，家中的老人、孩子怎么办？要不要给一线防疫人员的家人做好服务？与“能大姐”互助站的其他志愿者商量后，大家一拍即合，说干就干。

知识丰富的大学生，一马当先担任“学习导师”；熟知社区情况的志愿者，担任“生活导师”；拥有心理咨询师资格证书的朱业翠，身兼数职，并主攻“心理导师”，为疫情期间紧张的居民纾解情绪……不同“导师制”的多对一守护，为不同年龄段的前线人员子女定制“关爱套餐”。

朱业翠介绍，多多的妈妈，就坚守在银河湾社区防疫前线，为解决孩子妈妈的后顾之忧，她通过视频连线，对孩子进行线上教学。

除帮助孩子巩固功课，“能大姐”互助站还为一线防疫人员家庭解决买菜问题，当好“留守”老人的生活助理。

“陶奶奶，您家的菜快没了吧。今天想吃啥。”“小朱啊，又要麻烦你了，我想要玉米面、生姜、胡萝卜……”“我记下了，一定准时送到。”

3月2日下午，朱业翠拨通了银河湾社区居民陶琳的电话。今年83岁的陶奶奶，孩子不在家，朱业翠就成了她家里的“生活导师”，为老人送菜上门。3月3日早上8点，超市一开门，朱业翠就进去挑选菜品。作为超市的第一拨顾客，她坦言：“老人们本就吃得不多，蔬菜也会多放几天，一定要买最新鲜的。”

朱业翠的办公桌上，堆满了大小不一的便笺，随便拾起一张，就记满了门牌号、菜名；朱业翠的衣兜里则装满了零钱，10元5元的有，5角1角的也不少，“这一袋子零钱，都是老人们给的。”朱业翠笑着说，如今，她已为社区60多户人家代购了累计8000多元的生活物资。

还记得记者第一次见到朱业翠时，她正接听小区老人们的订菜电话，差点把记者当成需要代购的居民，拿来纸笔打算记菜名。但即便如此，朱业翠还是一刻也闲不下来，琢磨着能再做些啥。

疫情期间，有人紧张焦虑，她又当起了“知心姐姐”，“有的老人坐不住，总想出门，我就打电话安抚他们。要还不行，我就站在楼下，老人们站窗户那，我陪他们隔空聊天。”

从1月27日至今，朱业翠一直忙碌在志愿服务岗位上，一天都没休息过。“一线防疫人员在前面守护生命，我们也想守护他们。”朱业翠不好意思地笑了笑，“只要大伙有需要，我立马就到！”

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 13 版）