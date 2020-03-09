世卫组织发布新冠肺炎全球研究路线图

世界卫生组织总干事谭德塞在3月6日的媒体通报会上正式发布针对新冠肺炎的全球研究路线图，明确了包括病毒自然史、流行病学、疫苗、诊断试剂、治疗工具、临床管理、伦理考量、社会科学等九大关键领域的核心优先事项。

协调研究至关重要

谭德塞指出，迄今为止，世卫组织已收到40项诊断试剂的审批申请，有20种疫苗正在研发，对许多治疗工具正在进行临床试验。协调研究至关重要，这样世界各地的不同研究团队就能相互取长补短，各国才能在基于证据的基础上做出拯救生命的决策。为此，世卫组织开发了一套核心规程，概述了应该如何进行研究的标准，并收集关键数据，以便能够对相同事物作出比较，并能够汇集众多研究数据。

世卫组织在全球研发路线图报告中指出，此次疫情暴发期间，全球研究人员的交流和信息共享也是史无前例的，促进了各国科学家间的协作，使得研究行动的执行速度比以往任何时候都要快。为了进一步加强协调，全球研究路线图是一个至关重要的工具。

明确九大优先领域

路线图明确了9个研究优先领域，包括交叉研究重点，并针对短期、中长期优先事项制定了未来一年内实施部分研究行动的时间表。研发优先领域包括：

一、病毒的自然历史、传播和诊断：支持诊断产品的开发以改善临床过程；病毒复制、释放和自然疾病史；开发工具以研究、监测病毒表型变化和潜在适应性；免疫力特征；建立疾病模型；病毒在环境中的稳定性。

二、关于病毒起源的动物和环境研究，以及人畜共患的管理措施：识别宿主动物来源和传播途径；增进对动物向人类传播的社会经济和行为风险因素的认识，确定潜在感染的动物物种和处于高风险的社区、职业群体，以及贸易和消费相关风险；针对在人畜接触环境设计和测试降低风险的策略。

三、流行病学研究：描述新冠病毒的传播动态，并了解疾病在各范围内的传播情况；描述疾病的严重程度和易感性，以促进对新冠肺炎的有效临床和公共卫生反应；评估管控和缓解措施的影响。

四、临床管理：定义新冠病毒感染自然史；确定改善新冠病毒感染患者临床结果的干预措施；确定最佳的临床实践策略以改善护理过程（包括早期诊断、出院标准、患者和接触者的最佳辅助治疗）；确定如何最好地将关键研究与受影响地区能够招募患者的研究人员联系起来；开发平台以最大程度地提高试验之间数据收集的通用性，加强试验之间的协作。

五、感染的预防和控制，包括医护人员的保护：了解控制措施在医疗和社区环境中预防继发性传播的有效性；优化个人防护用品的有效性以减少传播风险；新冠病毒传播环境的最小化；了解影响感染预防和控制措施的行为及文化因素。

六、候选疗法的研发：确定用于临床评估的候选人；多个主方案以评估疗效和安全性；协作开展临床试验，以评估治疗剂的安全性和有效性。

七、候选疫苗的研发：确定用于临床评估的候选人；使用方法学上合理、伦理上可接受的疫苗试验设计，开发用于2b期、3期阶段疫苗评估的多国主方案，确定候选疫苗在广泛使用之前是否安全有效。如果可行，应进行疫苗功效试验。

八、伦理学：识别关键知识鸿沟和研究重点；制定明确定义的研究治理框架，以使多个利益相关者（包括世卫组织、全球研究界、专家、公共卫生官员、资助者和伦理学家）之间进行有效和合乎道德的合作；持续的教育和能力建设，以促进跨领域研究的有效合作。

九、社会科学：制定指导方针和标准操作程序，以实现缓解流行病的各项机制；开发全球研究网络；了解流行病控制决策的非预期后果；了解如何减轻社会和经济影响等。

此外，该报告还就如何协调和优化全球研发资金给出建议。