湖北外首次无本土新增确诊病例

疫情防控正在出现积极变化。在国务院联防联控机制3月8日新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋透露，3月7日0-24时，除湖北以外，其他省份新增确诊病例3例，均为境外输入病例，首次无本土新增确诊病例。新增疑似病例42例，无新增死亡病例，重症病例减少6例。湖北除武汉以外所有地市连续3日无新增确诊病例，武汉当日新增确诊病例降至50例以下。

最新数据显示，3月7日0-24时，在新增3例境外输入确诊病例中，北京2例，甘肃1例。截至3月7日24时，累计报告境外输入确诊病例63例。当日，北京市委宣传部副部长徐和建介绍，北京新增的2例新冠肺炎确诊病例分别来自意大利和西班牙的境外输入病例。当前北京境外输入病例持续增加，市内仍有散发病例存在。

根据公开报道，我国首例公开通报的境外输入确诊病例出现在2月26日。当日，宁夏确诊1名境外输入性新冠肺炎确诊患者，这也是宁夏出现的首例境外输入性确诊病例。随后，北京市、深圳市、浙江省、上海市、甘肃省等地相继通报新增境外输入性确诊病例。3月5日，国家卫健委将境外输入确诊病例一项纳入了每日发布的疫情最新情况中。

“以上信息提示，当前防控措施科学有效，疫情防控形势持续向好。随着国际疫情形势发展，输入我国病例不断出现，疫情防控仍然面临不小的风险和压力。”米锋表示。

据了解，目前，海关成为疫情把控最前端的环节。海关总署卫生检疫司司长林伟日前表示，海关已全面启动健康申报制度，要求所有出入境人员都必须进行健康申报，海关在口岸对申报内容进行审核，严格排查有没有症状，有没有在14天内到过疫情发生的地区或者是国家，以及有没有接触史。同时，严格开展出入境检疫。海关对所有出入境人员严格实施“三查、三排、一转运”的检疫措施。

北京方面已经建立了口岸联防联控机制，组织民航局、海关、公安、卫健委、外事、边检、机场等部门联勤联动，统筹做好信息通报、身份登记、健康监测、应急处理等工作。同时加强信息获知，通过驻外使领馆，提前了解伊朗等疫情严重国家留学生、务工人员的回国意愿，以便有针对性地提前做好工作预案。

外交部领事司司长崔爱民表示，希望疫情严重国家的人员，在来华时能够充分理解并且积极配合中方的相关防控举措，共同防范好疫情相关风险，维护好自己和他人的健康安全。

如何避免输入性病例通过交通工具在国内扩散？中国交通运输部运输服务司副司长蔡团结日前回应媒体时指出，首先加强部门协同和信息共享，会同外交、海关、移民等部门建立信息共享和协同联动机制，及时掌握从部分疫情严重国家入境的中国公民身份信息、健康状况、经停地、目的地等信息和运输服务需求，提前制定专门运输方案。同时分类做好返回人员的疏运保障。“我们指导各地建立应急疏运保障车队，做好大中型客车和乘用车等运力准备，分类梳理不同规模、不同目的地旅客的转运需求，采取‘点对点’一站式直达运输方式，按时保质完成疏运任务。”（记者 陶凤 彭慧）