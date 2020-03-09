减负超500亿 北京阶段性减免企业社保费

3月8日，北京市人力资源和社会保障局、市财政局、市税务局联合发布《关于做好北京市阶段性减免企业社会保险费工作的通知》，明确自今年2月起，本市阶段性减免企业基本养老保险、失业保险和工伤保险单位缴费部分。这一政策将惠及全部参保单位（不包括机关事业单位），预计全年将减负500多亿元。

大型企业缴费减半

在2020年2-4月，对大型企业、民办非企业单位、社会团体等各类社会组织三项社会保险单位缴费部分均减半征收。也就是养老保险、失业保险的单位缴费比例，分别由16%调整为8%，以及由0.8%调整为0.4%；工伤保险单位缴费比例按照现行费率的50%计算。三项社保费用个人缴费部分不减。

2020年2-6月，对中小微企业（包括以单位形式参保的个体工商户）和其他特殊类型单位，三项社会保险的单位缴费部分将全部免征，个人缴费部分不免。

值得注意的是，减免三项社会保险单位缴费部分的单位或人员中，不包括机关事业单位（含参加企业基本养老保险的单位），以及以个人身份参保的个体工商户和灵活就业人员。这三类单位（人员）应缴社保费将按照正常的业务流程扣缴。其中，因春节假期调整和疫情影响，未成功扣缴1月社保费的灵活就业人员（包含享受社会保险补贴的灵活就业人员），无须申请，均可以延长至3月底缴费。2019年12月-2020年2月期间出现因缴费不成功导致缴费中断的人员，可以补缴，不视为断缴。

据了解，符合条件的企业无需申请，自动享受减免政策。部分无法划型的企业，将依据参保人员等指标，结合行业特点进行类型划分，无须企业进行操作。

企业可于3月9日起通过北京市社会保险网上服务平台查询适用减免政策的情况。如果对划型结果有异议，在3月底前向所属区社保经办机构提出变更申请，同时提交2019年本单位所属行业、营业收入、资产总额、2019年12月实际从业人数等材料，按规定进行复核确认。原则上，参保企业类型一旦划定，政策执行期间不做变动。

困难参保单位可缓缴社保费

对于受疫情影响生产经营出现严重困难的参保单位（含参加企业基本养老保险的事业单位），同时符合以下四个条件，还可以申请缓缴三项社会保险单位缴费。

首先参保单位确认并承诺受疫情影响生产经营出现严重困难，最近一月营业（财务）收入与2019年四季度月均营业（财务）收入相比下降50%以上(企业单位数据按照上报税务部门口径，其他类型单位数据按照会计报表口径)；参保单位未被列入社会保险严重失信人名单或失信联合惩戒；参保单位承诺并确保于缓缴期满前及时缴费；参保单位依法履行按月代扣代缴职工个人缴费的义务；与职工协商一致，可以同时缓缴代扣代缴个人缴费部分，缓缴期间的企业基本养老保险个人账户应缴费额不计息。

申请缓缴的参保单位，每月应缴的三项社保费缓缴期限原则上不超过6个月，最晚缴纳期限为2020年12月20日，缓缴期间免收滞纳金。

参保单位首次缓缴申请的提交时间为2020年3月9日-14日；4-11月提交时间为每月1日-5日。审核结果将于当月受理期结束后5日内以短信形式告知。审核通过的参保单位，当月生效，且只须申请一次，无须每月申请。需要注意的是，申请缓缴时，不得申请当月之前的应缴社会保险费。也就是说，缓缴自申请之月起生效，之前月份不算缓缴范围。

据介绍，本市社会保险费实行“当月申报、次月收缴”的模式。例如，参保单位的2月社会保险费，应于3月底前缴纳。如果3月申请缓缴后，应于8月底前缴纳，之后月份以此类推。但需要注意，缓缴不可跨年度，也就是说，6-11月的应缴社保费，参保单位最迟应于2020年12月20日前缴清。

参保人权益不受影响

据悉，旅游、住宿、餐饮、会展、商贸流通、交通运输、教育培训、文艺演出、影视剧院、冰雪体育等受影响较大的十类行业企业，已申请延长缴纳社会保险费至7月底的，需根据自身情况，按照上述要求重新申请缓缴，不再需要行业主管部门确认。

市人力资源社会保障局提醒各位参保人，本次减免三项社会保险单位缴费部分，不会影响参保人享受社保待遇。企业要依法履行好代扣代缴职工个人缴费的义务，社保经办机构要做好个人权益记录工作，确保参保人社会保险权益不受影响。

为保障参保人权益，在减免和缓缴社保费期间，参保单位应正常办理各项社保业务。如果有参保人数增减变化情况，应根据规定继续按月申报。缓缴期间，如果遇有领取基本养老金、办理跨省转移接续、申领失业保险金、死亡清算等涉及账户清算业务的职工，用人单位要单独为职工办理缴费手续，确保参保人社会保险权益不受影响。

在缓缴期间，参保单位根据自身情况，可提前缴纳已申请缓缴的社保费，也可在规定的期限内缴清应缴的社保费。如果逾期不缴，那么从缓缴期满之日起，按规定加收滞纳金，参保单位及相关经办人员列入社会保险严重失信人名单，同时实施失信联合惩戒。

此外，对于未缴纳2020年1月社会保险费的参保单位（包括未按时缴费、自动扣款后退费的单位），1月社会保险费可自动延长至7月底前缴纳。此前，已申请将2月社会保险费延长至3月底缴纳的参保单位，2月社会保险费可自动延长至8月底前缴纳。以上参保单位，2月社会保险费不予自动扣缴，但如需继续缓缴3月及以后月份社会保险费，需要按规定条件、流程和时限申请缓缴。