首都疫情防控处于关键阶段

在昨天的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、北京市人民政府新闻办公室主任徐和建介绍，截至3月7日24时，北京市累计确诊病例428例，其中境外输入病例13例；累计治愈出院病例308例，死亡病例8例。徐和建表示，当前首都疫情防控正处于攻坚克难的关键阶段，境外输入病例持续增加，市内仍有散发病例存在。

北青报记者在发布会上提问，随着企业陆续复产复工，大批人员返京，请问在防疫工作中，有没有遇到返京人员不理解、不配合的情况？对此，北京市公安局朝阳分局麦子店派出所所长匡岩介绍，绝大多数人都是配合的，但返京人员不配合防疫工作的情况也时有发生。警方会联合街道进行现场处理，遇到触犯法律的行为，将依法进行处理。

讲述

3月8日是国际三八妇女节，发布会上，首都防控一线的“巾帼英雄”们讲述了她们在防疫一线的故事，她们中有医护人员、民警、记者、教师……均在防控一线发挥着自己的作用。

警察为无人照顾老人

协调“代购”生活物资

发布会上，市妇联党组书记、主席张雅君介绍，在防控的非常时期，妇联中的女性工作人员也发挥了大作用，如妇联联合市卫生健康委等单位，对困难孕产妇提供帮助。张雅君举例说：“西城区妇联为痊愈出院、无人照顾的湖北来京孕妇提供帮助，3月7日，这名孕妇已顺利产子。”

北京市公安局朝阳分局麦子店派出所所长匡岩介绍了一线民警在防疫过程中的工作。

疫情发生后，一些居民生活受到了影响。比如枣营北里社区70多岁的刘大妈，平日里由其儿子照顾。疫情发生后，刘大妈的儿子由于曾经接触疑似感染者，被集中隔离。在得知这一情况后，匡岩和社区民警立即与居委会沟通联系，对刘大妈日常所需的生活物资，协调居委会安排“代购”给大妈“送货上门”。

教师开展线上教学

从新手到“直播专家”

北京市日坛中学高中部生物教师刘晓静介绍，受疫情影响，2月初，高三老师们就开始了紧张而有序的线上教学准备工作，在备课、教研的同时，还要及时了解学生身体状况和学习需求，每天的工作量很大。对于线上教学、直播授课，老师们都是新手，曾一度无措。

刘晓静说：“线上教学可不仅仅是把课堂从教室搬到网上那么简单，而是要考虑一系列问题：时间怎么安排？内容怎么确定？效率怎么保证？在教委的指导下，学校第一时间开展培训，帮助我们熟练使用线上教学平台。”

从最开始的新手，到做到“语音不懂文字上、文字不灵图来配、图文不行录微课、难点内容开直播”，教师们逐渐熟悉了线上授课为学生们提供辅导。

护士化身“妈妈”

获得患病小宝宝信赖

发布会上，北京佑安医院主任医师徐斌则讲述了医护人员和患者之间的暖心故事。

佑安医院曾收治一名1岁9个月的小宝宝，这个小宝宝看到全副武装的医护人员就会大哭，根本不配合治疗。于是，护士长李国英每天都会给小宝宝带玩具和健康小食品，一次、两次、三次……护士长用她的“母爱”赢得了小宝宝的信赖。如今，小宝宝已经康复出院。

在病区查房时，王冬梅副主任医师无意中听到患者说自己因为没有醋而没胃口吃饭，再次查房她就为患者带来了一瓶山西老陈醋。另外，她还注意到一位70多岁老人，因心思不宁、食欲不佳，经常会间断出现低血糖症状。于是，王冬梅医生为老人准备了糖果，并开导老人要勇敢坚强。如今老人的病情已经好转，还与王医生成了忘年交。

文/本报记者 刘洋

发布

2例新增境外输入病例 来自意大利和西班牙

本报讯（记者 蒋若静）北京市卫生健康委发布消息称，3月7日0时至24时，北京新增2例新冠肺炎确诊病例，1例来自意大利的境外输入病例,1例来自西班牙的境外输入病例，均已送至定点医疗机构进行救治。新增报告疑似病例3例、密切接触者87人。治愈出院患者5例，分别从市区两级定点医院出院。其中有3名男性，2名女性，年龄最小的32岁，最大的61岁。

截至3月7日24时,累计确诊病例428例，治愈出院病例308例，死亡病例8例。现有疑似病例27例。累计确定密切接触者3632人，其中551人尚在隔离医学观察中。确诊病例中东城区14例、西城区53例、朝阳区72例、海淀区63例、丰台区43例、石景山区14例、门头沟区3例、房山区16例、通州区19例、顺义区10例、昌平区29例、大兴区39例、怀柔区7例、密云区7例、延庆区1例，平谷区尚未有病例，外地来京病例25例，境外输入病例13例。