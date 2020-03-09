如期实现脱贫攻坚目标任务，本来就有许多硬骨头要啃，新冠肺炎疫情又增加了难度，打赢脱贫攻坚战面临的困难挑战更为艰巨，必须高度重视，决不能松劲懈怠。

习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上发表的重要讲话，深入分析脱贫攻坚战面临的困难挑战，深刻阐明打赢脱贫攻坚战具备的有利条件，明确提出统筹推进疫情防控和脱贫攻坚的重点任务和重大举措，对于确保如期完成脱贫攻坚目标任务，确保全面建成小康社会具有重大指导意义。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在全党全国全社会共同努力下，我国脱贫攻坚取得决定性成就。但也必须清醒地看到，“行百里者半九十”，脱贫攻坚战不是轻轻松松一冲锋就能打赢的。从决定性成就到全面胜利，还要走最后一段最艰难的路，还要啃下最难啃的硬骨头，剩余脱贫攻坚任务艰巨，巩固脱贫成果难度很大。特别是疫情造成一些地方外出务工受阻、扶贫产品销售和产业扶贫困难、扶贫项目停工，一些疫情严重地区帮扶工作受到影响等。面对这些困难和挑战，必须统筹推进疫情防控和脱贫攻坚，以责任担当之勇、统筹兼顾之谋、组织实施之能，凝心聚力坚决打赢脱贫攻坚战。

统筹推进疫情防控和脱贫攻坚，要坚定信心，绷紧弦、加把劲。从实践看，疫情或灾害对减贫进程会产生影响，但疫情的冲击是短期的、总体上是可控的。当前，经过全国上下艰苦努力，疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。只要我们完善相关举措，巩固和拓展这一来之不易的良好势头，就能为决战决胜脱贫攻坚创造条件。更要看到，脱贫进度符合预期，我们取得的决定性成就为夺取最后胜利奠定了坚实基础。现在，脱贫攻坚政策保障、资金支持和工作力量是充足的，各级干部也积累了丰富经验。关键是要防止松劲懈怠、精力转移，加强疫情防控和脱贫攻坚工作的弦都不能松。要深刻认识到，这是一场硬仗，越到最后越要紧绷这根弦，不能停顿、不能大意、不能放松。只要我们坚定必胜信念，坚定不移把党中央决策部署落实好，就完全有条件有能力夺取脱贫攻坚战全面胜利。

统筹推进疫情防控和脱贫攻坚，要落实分区分级精准防控策略，将疫情的影响降到最低。加强疫情防控必须慎终如始，继续抓紧抓实抓细。疫情严重的地区，在重点搞好疫情防控的同时，创新工作方式，统筹推进疫情防控和脱贫攻坚，做到两手抓、两不误。没有疫情或疫情较轻的地区，要集中精力加快推进脱贫攻坚，优先支持贫困劳动力务工就业，多渠道解决农产品卖难问题。要支持扶贫产业恢复生产，加快扶贫项目开工复工，促进扶贫产业持续发展。要做好对因疫致贫返贫人口的帮扶，确保他们基本生活不受影响。要坚持实事求是、一切从实际出发，坚决防止形式主义、官僚主义，减轻基层负担，让基层扶贫干部心无旁骛投入到疫情防控和脱贫攻坚工作中去。

脱贫攻坚工作艰苦卓绝，收官之年又遭遇疫情影响，各项工作任务更重、要求更高。我们一定要坚定信心、顽强奋斗，以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚，确保如期完成脱贫攻坚目标任务，确保全面建成小康社会圆满收官！

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 01 版）