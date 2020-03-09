国家卫健委：3月8日0—24时新增确诊病例40例 累计治愈出院病例58600例

人民网北京3月9日电（董童）国家卫生健康委于9日在官网发布的《截至3月8日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例40例，新增死亡病例22例（湖北21例，广东1例），新增疑似病例60例。当日新增治愈出院病例1535例，解除医学观察的密切接触者3802人，重症病例减少153例。

情况显示，截至3月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例19016例（其中重症病例5111例），累计治愈出院病例58600例，累计死亡病例3119例，累计报告确诊病例80735例，现有疑似病例421例。累计追踪到密切接触者674760人，尚在医学观察的密切接触者20146人。

湖北新增确诊病例36例（武汉36例），新增治愈出院病例1422例（武汉1163例），新增死亡病例21例（武汉18例），现有确诊病例18303例（武汉16627例），其中重症病例4991例（武汉4735例）。累计治愈出院病例46433例（武汉30933例），累计死亡病例3007例（武汉2388例），累计确诊病例67743例（武汉49948例）。新增疑似病例28例（武汉28例），现有疑似病例277例（武汉253例）。

3月8日0—24时，新增报告境外输入确诊病例4例（甘肃4例）。截至3月8日24时，累计报告境外输入确诊病例67例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例169例：香港特别行政区114例（出院59例，死亡3例），澳门特别行政区10例（出院10例），台湾地区45例(出院15例，死亡1例)。