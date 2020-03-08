国家卫健委：3月7日0—24时新增确诊病例44例 累计治愈出院病例57065例

人民网北京3月8日电（董童）国家卫生健康委于8日在官网发布的《截至3月7日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例44例，新增死亡病例27例（湖北27例），新增疑似病例84例。 当日新增治愈出院病例1661例，解除医学观察的密切接触者4021人，重症病例减少225例。

情况显示，截至3月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例20533例（其中重症病例5264例），累计治愈出院病例57065例，累计死亡病例3097例，累计报告确诊病例80695例，现有疑似病例458例。累计追踪到密切接触者674038人，尚在医学观察的密切接触者23074人。

湖北新增确诊病例41例（武汉41例），新增治愈出院病例1543例（武汉1259例），新增死亡病例27例（武汉21例），现有确诊病例19710例（武汉17772例），其中重症病例5140例（武汉4850例）。累计治愈出院病例45011例（武汉29770例），累计死亡病例2986例（武汉2370例），累计确诊病例67707例（武汉49912例）。新增疑似病例42例（武汉42例），现有疑似病例295例（武汉258例）。

3月7日0—24时，新增报告境外输入确诊病例3例（北京2例，甘肃1例）。截至3月7日24时，累计报告境外输入确诊病例63例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例164例：香港特别行政区109例（出院55例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院10例），台湾地区45例(出院13例，死亡1例)。