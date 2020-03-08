武汉新增确诊病例 跌破百意味着什么？

[截至3月6日24时，据31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例22177例，其中重症病例5489例；累计治愈出院病例55404例，累计死亡病例3070例，累计报告确诊病例80651例，现有疑似病例502例。累计追踪到密切接触者672458人，尚在医学观察的密切接触者26730人。]

3月7日公布的数据显示，武汉3月6日新增新冠肺炎确诊病例74例。这是自1月27日新增892例确诊病例后，武汉市一个多月来新增确诊病例首次跌破一百例。

记者梳理湖北卫健委公布的疫情数据发现，自2月2日武汉新增1033例后，新增超过1000例一直延续到2月18日，达到17天；2月19日武汉新增确诊病例615例，跌破千后每天新增数百例延续到3月5日，达到16天。

在3月6日国新办的发布会上，中央指导组成员、国务院副秘书长丁向阳介绍，当前，武汉疫情快速上升的势头得到了控制。疾控专家分析，新增确诊病例数据“下台阶”，说明武汉前期隔离传染源、阻断传播渠道的防控措施正在显现效果。

据了解，目前新增确诊病例中，八九成来自疑似病例，部分来自密接人员确诊。与新增确诊病例下降趋势一致，疑似病例、密接人员的数据也在大幅下降。

来自武汉市新冠肺炎防控指挥部的数据显示，3月6日，武汉现有疑似病人256人，当日新增46人；全市隔离点内密切接触者尚在医学观察9969人。11天前，2月24日，武汉有疑似病人1529人，当日新增282人，新增疑似病人数超过3月6日的疑似病人总数；尚在医学观察的密接人员21233人，是3月6日密接人数的2倍多。

随着新增确诊病例大幅减少，累计治愈出院人数稳步增加，一增一减之下，武汉定点医院、方舱医院出现了“床等人”的现象。3月6日，定点医院可使用床位25481张，已使用床位16703张，空余床位8778张；方舱医院可使用床位13467张，已使用床位2247张，空余床位11220张。

随着在院治疗人数减少，已有方舱医院“休舱大吉”。3月6日，武汉又一家方舱医院休舱，武汉光谷科技会展中心方舱医院在21名患者康复出院、1名患者转诊后宣布休舱。

值得注意的是，虽然新增确诊病例已经跌破百，但目前武汉住院治疗的患者还有2万人左右，救治压力依然很大，武汉还是全国疫情防控的重点地区。丁向阳说，“行百里者半九十”，当前，湖北和武汉的疫情防控任务依然艰巨繁重，唯有迎难而上，英勇奋战，才能克服困难，赢得胜利。“冬天已过去，春天来了。大家期待的那一天不会太远了！”

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武汉公布首批无疫情小区、社区

武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部社区疫情防控组6日公布了全市第一批无疫情小区、社区、村（大队）名单。截至3月5日18时，全市无疫情小区2076个，无疫情社区79个，无疫情村（大队）1171个。

3月1日，武汉市启动无疫情区域创建工作，实行分层级推进，从创建无疫情小区、无疫情社区、无疫情村（大队），再推进到创建无疫情街道（乡镇）、无疫情城区，以“点”带“片”、以“片”带“面”，最终实现无疫情城市，打赢新冠肺炎疫情防控武汉保卫战。

根据无疫情创建文件精神，无疫情区域认定要满足“疫情零发生，防控全到位”两大条件，即从申报之日起往前推算14天以上无一例新冠肺炎确诊病例，14天以内无一例新冠肺炎疑似病例、发热病例、密切接触者等“三类人员”的非解除者，同时防控实现宣传引导、封闭管理、排查摸底、消杀卫生、供应保障、组织发动“六个到位”。

无疫情小区、社区（村、大队）情况将每三日进行一次备案公示，也会根据实际情况动态调整。除接受居民监督外，市、区疫情防控部门会不定期对无疫情区域开展抽查检查，并结合实际制定奖励办法，对无疫情创建工作先进单位和个人给予一定的物质和精神奖励。文/综合新华社