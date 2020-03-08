到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，这是党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现；这是对中华民族、对人类都具有重大意义的历史伟业，必须坚决完成。

3月6日，决战决胜脱贫攻坚座谈会召开。这是党的十八大以来脱贫攻坚方面最大规模的会议，目的就是动员全党全国全社会力量，以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚，确保取得最后胜利。习近平总书记在会上发表重要讲话，充分肯定脱贫攻坚取得的决定性成就，深刻分析打赢脱贫攻坚战面临的困难挑战，对加强党对脱贫攻坚的领导、高质量完成脱贫攻坚目标任务提出明确要求，为我们坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利、确保全面建成小康社会指明了努力方向、提供了根本遵循。

脱贫攻坚是习近平总书记心里最牵挂的一件大事，花的精力最多。党的十八大以来，习近平总书记每到一个地方调研，都要到贫困村和贫困户了解情况，“他们的生活存在困难，我感到揪心。他们生活每好一点，我都感到高兴。”2015年以来，习近平总书记就打赢脱贫攻坚战召开了7个专题会议，每次都围绕一个主题，分析存在的突出问题、集中研究破解之策、作出工作部署，为的就是千方百计让老百姓都能过上好日子，确保全面建成小康社会一个都不能少，不能出现一个人掉队。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在全党全国全社会共同努力下，我国脱贫攻坚取得决定性成就。脱贫攻坚目标任务接近完成，贫困人口从2012年年底的9899万人减到2019年年底的551万人，贫困发生率由10.2%降至0.6%，区域性整体贫困基本得到解决，贫困群众“两不愁”质量水平明显提升，“三保障”突出问题总体解决，群众出行难、用电难、上学难、看病难、通信难等长期没有解决的老大难问题普遍解决，义务教育、基本医疗、住房安全有了保障，贫困地区经济社会发展明显加快。今年脱贫攻坚任务完成后，我国将提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，世界上没有哪一个国家能在这么短的时间内帮助这么多人脱贫，这对中国和世界都具有重大意义。这些成绩的取得，凝聚了全党全国各族人民智慧和心血，是广大干部群众扎扎实实干出来的，彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势。

今年是脱贫攻坚战最后一年，收官之年又遭遇疫情影响，各项工作任务更重、要求更高。必须清醒看到，脱贫攻坚战是一场硬仗，不是轻轻松松一冲锋就能打赢的，剩余脱贫攻坚任务艰巨，新冠肺炎疫情带来新的挑战，巩固脱贫成果难度很大，部分贫困群众发展的内生动力不足，尤其还要防止工作松劲懈怠、精力转移。脱贫攻坚工作艰苦卓绝，各省区市都层层签了军令状，承诺了就要兑现，没有任何退路和弹性，越到最后越要紧绷这根弦，不能停顿、不能大意、不能放松。各地区各部门要坚定不移把党中央决策部署落实好，确保如期完成脱贫攻坚目标任务。

全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，最艰巨的任务就是脱贫攻坚，这是一个最大的短板，也是一个标志性指标。现在，到了彻底打赢脱贫攻坚战的时候了！到了把中华民族千百年来的绝对贫困问题历史性地划上句号的时候了！让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命，坚定信心、顽强奋斗，坚决克服新冠肺炎疫情影响，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利，向历史、向人民交出一份合格答卷！

《 人民日报 》（ 2020年03月08日 01 版）