评选表彰新冠肺炎疫情防控一线女医务人员（集体）全国三八红旗手（集体）

本报北京3月7日电 （记者杨昊）7日，全国妇联、国家卫生健康委、中央军委政治工作部联合下发《关于评选表彰新冠肺炎疫情防控一线女医务人员（集体）全国三八红旗手（集体）的通知》。同时，全国妇联还下发《关于评选表彰新冠肺炎疫情防控工作中作出突出贡献的先进女性（集体）全国三八红旗手（集体）的通知》。

据悉，针对当前抗疫一线女医务人员占比高的实际情况，全国妇联、国家卫生健康委、中央军委政治工作部拟授予一批在疫情防控一线救治成绩突出、护理成效显著、卫生防疫和科研攻关工作富有成效的女医务人员（集体）全国三八红旗手（集体）称号，拟表彰全国三八红旗手500名、全国三八红旗集体100个。

同时，全国妇联还将对在疫情防控中特别是社区联防联控、群防群治中涌现出的优秀女性（集体）进行表彰。评选范围为在社区联防联控、群防群治、物资援助、药品及防护用品生产研发、志愿服务等疫情防控工作中作出突出贡献的先进个人，参加疫情防控的基层社区、企事业单位、机关团体、社会组织、巾帼志愿团队、妇联组织等先进集体，拟表彰全国三八红旗手300名、全国三八红旗集体100个。

评选表彰将待疫情结束后，按照党中央统一部署进行。

《 人民日报 》（ 2020年03月08日 04 版）