返岗复工农民工达7800万人

本报北京3月7日电 （记者邱超奕）截至3月6日24时，各省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例22177例，其中重症病例5489例；累计治愈出院病例55404例，累计死亡病例3070例，累计报告确诊病例80651例，现有疑似病例502例。6日，武汉新增确诊病例降至两位数。

7日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍农民工返岗复工服务保障情况。人社部就业促进司司长张莹介绍，各级公共就业服务机构已累计发布就业岗位信息近千万个。目前，有关部门开通面向企业的用工对接服务平台和面向劳动者的出行服务小程序。

人社部农民工工作司司长尚建华表示，截至3月6日，各地合计“点对点”运送农民工263万人。目前返岗复工的农民工达7800万人，占今年春节返乡的60%。广东、浙江外省农民工返岗复工率达到70%，江苏外省农民工返岗复工率约60%。

交通运输部运输服务司副司长蔡团结说，目前全国已经有四川、浙江、山东、福建等27个省份推行了“点对点”的一站直达包车业务。预计到4月上旬基本完成农民工返岗运输。

国铁集团客运部主任黄欣介绍，从2月份到现在，全国铁路发送约5000万人，其中大部分是务工出行人员。

《 人民日报 》（ 2020年03月08日 02 版）