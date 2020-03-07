防疫期 这样吃清热解毒补正气

新冠肺炎防控进入关键期，合理饮食也很重要。中华中医药学会中药基础理论分会首届副主委、广州中医药大学第一附属医院内科教授蓝森麟建议，饮食上可根据个人的情况，适当清热解毒、健脾益肺、芳化湿浊，以助调五脏、补正气，增强机体免疫功能和抗病能力。他推荐以下几款食养方，感兴趣的街坊不妨试一试：

1.凉拌鱼腥草

材料：鲜鱼腥草500克，芫荽100克，大蒜头3瓣，生姜丝10克，辣椒丝20克，白醋、酱油、芝麻香油、花椒油、精盐等调味品适量。

做法：将洗净的鱼腥草、芫荽放进淡盐水中泡15分钟，捞出沥干水；大蒜头洗净，剁末；生姜、辣椒分别洗净，切丝。上述食材置于盘内，加适量白醋、麻油、花椒油等调味品，拌匀即可。

特点：解毒利湿、温中散寒、开胃消食、化痰止咳。

2.芦笋百合炒带子

材料：芦笋250克，鲜百合、马蹄各2只，鲜带子肉8只，大蒜2瓣，适量调味品。

做法：将芦笋洗净斜刀切小段；马蹄削皮，洗净、切片；将两种食材放入锅内水煮至八成熟后捞起；带子肉洗净切成两半；大蒜切片；在热锅内加入花生油、大蒜片、带子肉炒至八成熟再加入芦笋、马蹄翻炒至熟，适当调味即可。

特点：健脾开胃、清热利湿、滋阴润肺、清心安神。

3.香椿炒鸡蛋

材料：香椿芽150克，鸡蛋4只，适量调味品。

做法：先将香椿芽洗净，放进沸水中稍焯，取出沥干水分，剁碎，与鸡蛋液、少许精盐拌匀，花生油起锅快炒至熟即可。

特点：健脾化湿，解毒杀虫，滋阴降火、养血润燥。

4.韭菜炒河虾

材料：韭菜500克，鲜河虾300克（若用干品则100~150克，先泡好）。

做法：韭菜洗净，切段；花生油起锅，将河虾爆炒1分钟，加入韭菜炒熟，调味即可。

特点：补肾壮阳，健胃补气，散瘀解毒，不过体质燥热、阴虚火旺者要少食慎食。

5.金菇木耳蒸土鸡

材料：黄雌鸡1只（约1250克），金针菜100克，香菇8只，黑木耳100克，红枣3枚，生姜、香葱、调味品适量。

做法：鸡宰杀去羽毛及内脏，洗净、斩小块，用少许淀粉、花生油、酱油拌匀；金针菜、黑木耳、香菇分别用温水泡开，去除硬梗，洗净；红枣劈开，去核，切碎；生姜洗净，切片；香葱洗净，切段；将所有备好食材置于蒸盘内，隔水蒸熟，精盐调味即可。

特点：健脾益肺，补气益血。全媒体记者翁淑贤 通讯员方宁、张秋霞）