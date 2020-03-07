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“全心提升”项目2020线上直播正式启动

2020年03月07日21:27 来源：人民网-人民健康网

心血管疾病防治的重中之重是强化公众对疾病的防控意识，探索建立以预防为主、防治一体的心血管病防治管理模式，推广适宜有效的防治技术，提升紧急救治能力和水平，让病人在发病的第一时间就能够获得最有效的救治。中国心血管病的防治任重道远，对全科医生和基层医生心血管疾病的防治能力也提出了更高的要求，这也是中国医师协会启动全科医师心血管疾病防治能力提升项目（简称“全心提升”项目）的初衷。

针对疫情防控的关键时期，特别组织线上会议聚焦心血管疾病、聚焦新冠疫情，即：知心知“疫”——全心提升项目2020线上专场，本次会议将围绕CSC疫情期间心血管急危重症患者临床处理原则专家共识要点、疫情期间医护人员防护措施和疫情期间STEMI溶栓常见问题等主要内容展开专题报告与讨论。

届时韩雅玲院士、马长生教授、张抒扬教授、吴苏伟主任、王祖禄教授、刘斌教授、郑杨教授、庞文跃教授和黄恺教授等多位全国知名专家以及湖北疫区专家一同进行心血管专题报告，以期提升全科医生和基层医生心血管疾病的防治能力，同时保护全科医师避免感染。

全科医生及广大心血管领域医务工作者可以通过网络平台收看本次活动内容，参与线上会议。

(责编：李轶群、许晓华)


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