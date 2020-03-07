“一线医务人员抗疫巾帼英雄谱”发布

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人民网北京3月7日电 7日，中宣部宣教局、全国妇联宣传部、国家卫健委直属机关党委、中央军委政治工作部组织局通过人民网、中国妇女网联合发布“一线医务人员抗疫巾帼英雄谱”。

此次发布的“一线医务人员抗疫巾帼英雄谱”共20人。有6位湖北抗疫一线女医务人员，她们是：生前任湖北省武汉市协和江北医院消化内科医生夏思思；武汉大学中南医院急救中心护士郭琴；湖北省中西医结合医院急救科护士长何雯；湖北省第三人民医院呼吸内科医生叶黎文；武汉江夏区金口中心卫生院范湖分院医生甘如意；武汉市汉口医院呼吸内科主任蔡志芳。

有7位国家及各地援鄂女医务人员，她们是：国家援鄂医疗队北京医院肾内科主任毛永辉；国家援鄂医疗队北京协和医院内科ICU护士长夏莹；国家援鄂医疗队中日友好医院大外科科护士长、援鄂重症护理队队长赵培玉；国家中医医疗队队员、广安门医院护理部副主任郭敬；国家中医医疗队队员、西苑医院呼吸科主治医师王冰；北京世纪坛医院急诊科护士刘宇航；四川省第四人民医院内科四病区护士佘沙。

有5位军队援鄂女医务人员，她们是：军队支援湖北医疗队队员、火神山医院护理部副主任宋彩萍；军队支援湖北医疗队队员、火神山医院重症医学一科护士长陈静；军队支援湖北医疗队队员、火神山医院护理部副主任仲月霞；军队支援湖北医疗队队员、武汉市泰康同济医院感染十三科护理六组组长路美；中部战区总医院感染科主任医师江晓静。

还有两位是地方抗疫一线的女医务人员：生前任南京市中医院党委委员、副院长徐辉；浙江省绍兴市中心医院大内科护士长曹玲玲。

“一线医务人员抗疫巾帼英雄谱”上的20名女医务人员是新时代优秀女性的代表，是广大女医务工作者的典范。据悉，目前全国有超4万名医务人员驰援湖北，其中女性占多数。广大女医务人员积极响应党的号召，义无反顾冲上疫情防控第一线；她们训练有素、医术精湛、医德高尚；她们不畏艰险、夜以继日、连续奋战，展现了救死扶伤、医者仁心的崇高精神，用实际行动书写了中国女性敢于担当、甘于奉献的动人故事。

此次发布系“抗疫巾帼英雄谱”系列活动的首场发布，旨在向奋战在抗疫一线的女医务工作者表示崇高的敬意和亲切的慰问，为她们送去“三八”国际妇女节的祝福，并号召全国广大妇女以她们为榜样，坚定信心、同舟共济，立足岗位、争做最美巾帼奋斗者，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战贡献巾帼力量。