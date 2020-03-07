撑起健康“保护伞” 妙健康助企业无忧开工

近日，随着全国疫情呈积极向好态势，不少企业开始有序复工复产。为此，妙健康推出“企业开工保障服务”，包括免费在线义诊、疫情动态更新、新冠肺炎保障福利、开工守护福利、疫情心理辅导、重疾险等服务，助力企业顺利开工安全复产，保障返岗员工的身心健康。

据了解，此保障服务包含提供3个月的免费电话义诊服务，可支持7x24小时咨询，由北京急救中心与三甲医院专业团队解答健康疑问，进行预防病毒指导；通过借助在线AI肺炎自测，快速帮助员工排查身体异常与患肺炎的风险；施行健康防疫每日打卡，帮助员工养成防护的好习惯；通过多维度心理问答，关注员工心理健康；通过健康训练营的专业健康管理师一对一指导，为员工提供饮食、运动等方面建议，提升员工健康素养，全方位守护员工健康。

妙健康还结合在办公室、传阅文件、电梯间、工作会议、公共卫生间、公务接待、居家办公、取快递、私家车这9个常用场景提供防护指南，规范疫情期间的操作流程，明确防疫重点，增强员工的防护意识。此外，妙健康旗下加拿大健康管理中心（中国）还提供10项健康生活准则，让员工养成良好生活习惯，增强自身免疫力，远离三高、心血管等慢病及各类传染性疾病。

妙健康旗下保险科技平台妙保推出“开工保”福利保障计划，提供资金保障，实施意外援助。

截至目前，妙健康的“企业开工健康关怀服务包”已覆盖全国多个城市，多家企业服务综合性（硬件厂商、医疗健康行业）平台。