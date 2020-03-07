在抗击新型冠状病毒的战场上，疾控人员就好像“侦察兵”，要观察战场形势、摸清“敌情”，第一时间追踪、缉拿病毒“元凶”。

杨鹏，“70后”，北京市疾病预防控制中心全球健康中心研究员，重大呼吸道传染病领域专家，就是这样一位缉“凶”者。

去年12月底，武汉出现“不明原因肺炎”，亲历过H5N1禽流感、甲型H1N1流感、H7N9禽流感等重大疫情的杨鹏警惕起来，“这很可能是一个‘大事件’”。他和同事们开始进行风险评估，启动相关培训……

疫情愈烈，杨鹏成为北京市疾病预防控制中心疫情防控组的核心成员。

通过实验室基因测序，当SARS、MERS（中东呼吸综合征冠状病毒）等已知病毒被逐一排除……杨鹏意识到，自己面对的是一种新发传染病，做好疫情研判是制定防控策略和措施的基础。

刻不容缓。利用公布的有限数据和既往流行的冠状病毒基本特征，杨鹏和同事们对疫情现况、走势以及风险点做了逐一分析和研判。同时，还制定出北京市的病例监测和排查方案，组织开展病例的流行病学调查，追踪密切接触者……

与病毒抢时间，首先要锁定患者。疫情初期，患者的武汉接触史是一条典型判定依据，同时还要结合临床症状，弄清患者的发病日期，调查可疑的暴露机会，排查密切接触者。

刚开始时，没有诊疗方案和防控方案，杨鹏他们只能摸着石头过河。根据SARS和MERS病毒的战斗经验，专家认为潜伏期是14天。“我们需要调查患者发病前14天的活动轨迹，来判断感染来源。”杨鹏说。

“早期对疾病认识有限，也走过不少弯路。”杨鹏坦言，起初，大家认为患者发病后才有感染性；后来又发现潜伏期也可能具有感染性；再后来，一些没有明确武汉接触史的人也被确诊；接着，无症状感染者开始出现……随着诊疗、防控方案的不断修订，杨鹏他们制定的流调方案、排查策略也在不断调整。

新冠肺炎确诊患者中，几乎每个病例都有几个、十几个甚至上百个密切接触者。究竟是谁将病毒传给患者？患者又将病毒传给了谁？必须摸清！

“单个病例的排查要简单一些。”杨鹏说，流调员需要调查病例的基本信息，包括姓名、性别、年龄、地址、发病时间，发病前后的接触史、曾去过的场所、乘坐的交通工具……再去判断、找出密切接触者。

聚集性疫情，往往最棘手。

本市几起最难“侦破”的聚集性疫情调查，杨鹏都参与了。

不久前，本市报告了一起聚集性疫情。在一个相对封闭的环境里，老人张某某（化名）率先发病，接着又陆续出现了两名确诊患者，分别是老人的女儿、女婿。蹊跷的是，他们并没有武汉接触史。杨鹏起初怀疑这家人是在本地接触了新冠肺炎患者导致感染，可调查却显示他们平日活动轨迹很简单，且跟已知确诊病例都没有交集……

调查陷入僵局。

“一定还隐藏着某个隐匿的感染源，可它到底藏在哪儿？”杨鹏调取了大量信息，碎片化的人物关系、活动轨迹不断在他脑子里复盘、重组……此时，另一家人进入视线。这家人中的男主人和孩子是确诊患者，妻子王某某（化名）因患有其他疾病，尚未来得及确诊新冠肺炎便已去世。而王某某和张某某，有过交集。

“这名死者很可能是传染源。”深入追踪后，证实了杨鹏的判断。王某某生前曾参加过一个聚会，而聚会中恰好有新冠肺炎确诊病例，且这个病例还接触过从湖北武汉来的人。至此，病毒传播链终于连了起来！

在这起疫情的调查中，一般流调会从最先发病的老人张某某开始调查，去寻找老人的密切接触者，但杨鹏他们一直试图找到最早的传染源。

“所有追踪都必须得找到根儿上。”杨鹏说，“我们不能漏掉任何一个患者和密接者！”

“侦破”传染病“案件”绝非易事。疾控流调人员不仅需要了解疾病临床特点、流行病学参数、传染期、潜伏期，还要对每一个病例报告都了然于心。“传染源追踪过程中，往往会出现好几起独立事件，这就需要把它们逐一‘串联’起来，分析出一条完整的传播链。”杨鹏说，“我们必须了解疫情的全貌，而不仅仅关注某一个点。”

除了做好流行病学调查，杨鹏和同事还要分析研判疫情，及时为“指挥部”提供“情报”。他用经典流行病学方法分析疫情形势、地区分布、人群分布、严重程度、感染来源以及密切接触的续发率，同时应用数学模型方法开展预测分析……

半夜开会，杨鹏早已习惯，会议结束，往往已是凌晨两三点，他干脆就窝在办公室里睡一会儿。忙于疫情防控，他已很久没空坐下来，陪陪两个小女儿，“她们还总问我这次病毒有多厉害。”提起女儿，杨鹏脸上都是笑。

今年40岁出头的杨鹏，已是抗击疫情“战场”上的老兵。2008年，他出色完成北京奥运会呼吸道传染病防控保障；2009年初，本市出现首例人感染高致病性禽流感病例，他站在防控一线；2009年4月，美国和墨西哥率先暴发由新型流感病毒引起的急性呼吸道传染病，他放弃出国进修的机会，参加国内甲型H1N1流感防控保障；2014年，西非地区暴发埃博拉出血热严重疫情，他作为本市首批公共卫生专家赴几内亚，援助西非抗击埃博拉疫情，为指导当地疫情防控特别是实现华人零感染做出贡献……

最近，其他国家新冠肺炎病例增多，本市陆续出现境外输入性病例，疫情防控形势更加复杂。这几天，杨鹏正忙着分析疫情新形势对北京的影响……

“传染病是没有国界的，它不仅威胁人类健康，更涉及国家安全。当疫情来临之时，我们就是战士！”杨鹏已做好准备，随时投入新的战斗。（记者 刘欢）