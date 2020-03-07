一位中医药大学校长的“疫病治疗观”

新华社南宁3月5日电（记者刘伟 黄浩铭 赵曼君）“看到越来越多的患者经过中西医结合治疗走出医院，这是我眼下最开心的事。”广西中医药大学校长唐农说。

疫情发生后，唐农跟众多医务人员一样，立即进入战时状态，带领团队夜以继日投身抗疫一线。

据广西壮族自治区中医药管理局通报，截至3月4日24时，广西确诊病例252例，其中中医药参与治疗246例，参与率97.6%。累计出院病例213例，其中有208例出院患者使用中医药治疗，参与率97.7%。

“中西医结合治疗在2003年抗击非典疫情中效果明显，在此次新冠肺炎疫情防控阻击战中再次发出光芒。”唐农说。

为打赢疫情防控阻击战，广西迅速建立了中西医协同救治机制。自治区中医药管理局组建了中医药医疗救治专家组，唐农担任首席顾问，牵头制定了中医药救治和防治方案。

方案制定后，唐农对全自治区中医骨干和定点医院中西医结合临床一线人员开展视频培训。随后他和团队实地和远程会诊南宁等多个市级定点医院与自治区人民医院邕武医院确诊患者救治，对患者“一人一策”开方用药。

“我们聘请唐农校长担任医院中医药医疗救治专家组首席专家，每天都会打几个电话向他请教。他先后3次到医院，既对中医治疗方案进行总体指导，也对救治工作现场指导，同时逐一为患者看病开方，有时还进行心理疏导。”南宁第四人民医院院长吴锋耀对记者说。

记者在唐农的微信往来记录看到，多个地方医院领导或主管医生发来患者病症减轻或痊愈出院的感谢信息。

唐农表示，中医的“疫病治疗观”不仅仅针对具体致病源，还要考虑人体内环境形成的易感性，不能孤立地拿抗病毒药理强不强来判断疗效好不好。

“中医根据患者脉症判断，然后用汤药、针灸等调和阴阳，实现‘正气存内，邪不可干’，促使疾病得到救治。阴阳调和了，自然就能保持病人身体免疫系统的平衡，防止其过强或过弱。”唐农说。

在此次抗疫中，中医药积极发挥了治未病的预防作用。在自治区中医药管理局组织下，唐农带领团队研发了3种“预防疫肺方”，为普通易感人群、密切接触者、一线医务人员等群体提供预防干预。

目前广西中医药大学3家附属医院发放各类预防方药15万多份，同时还大力推广八段锦、养生操等预防方法。

“中华民族血液里有一种非常高贵的品质——一方有难、八方支援。”唐农说，“为抗击疫情，我校3家附属医院医务人员迅速响应，踊跃报名，奔赴险境。作为校长，非常感动。”

目前广西中医药系统共有130人驰援湖北抗疫一线。这些来自壮乡的中医医护人员精心为确诊患者把脉，在西医治疗的同时，配合口服汤药等中医治疗，还向患者赠送中医辟秽香囊，组织轻症患者练习八段锦、壮族三气养生操等。

“面对严峻疫情，我国有中医和西医两套救治系统协同治疗。中医药抗疫再次经受了考验，做出了贡献。”唐农说。