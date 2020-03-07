守望相助  携手战“疫”

中国与日本有着2000多年友好交往的历史，两国一衣带水，从北京飞往东京只需要4个小时。谈起近邻日本，很多中国人都有说不完的话。

日本国家旅游局近日公布的数据显示，2019年访日中国大陆游客达959万人次，占整体访日游客的三成，在各国家和地区中居首位。两国每年人员往来超过1000万人次，贸易额超过3000亿美元，友好城市超过250对，早已形成了你中有我、我中有你的局面。在日本6年多的时间，笔者见证了无数精彩的中日交往故事。

中日关系有着“以民促官、以经促政”的优良传统。中日贸易从无到有，双边贸易额从1972年邦交正常化时的10亿美元发展到今天的3000多亿美元。2018年，笔者在东京采访过一场由世界著名综合贸易公司伊藤忠商事主办的活动，这场活动是为了庆祝该公司已有超过1000名员工可以讲一口流利的汉语，这占到公司综合岗位员工数的1/3。伊藤忠商事希望更多员工学好汉语，与中国发展更为紧密的贸易合作关系。

2019年5月，笔者去采访山梨学院大学孔子学院成立仪式，为该校校长古屋光司的远见卓识惊叹不已。“未来一定是亚洲的世纪，唯有中国有能力引领亚洲国家走在世界前列。”这几乎成了古屋光司在公开场合讲话的开场白。对中国认知的改变使他在处理对华事务方面发生了根本转变：推动大学国际化发展，将中国籍员工占比提高到20%以上；积极主动与西安交通大学合作建立孔子学院，恢复大学本科汉语教学；从2020年4月起，将汉语与英语并列，作为附属高中外语必修课，以此增加推动中日交流和合作的后备人才。中国新冠肺炎疫情发生后，他在第一时间积极支持孔子学院向中国的合作院校赠送抗疫物资，录制视频为中国、为武汉加油。

山川异域，风月同天。此次新冠肺炎疫情发生后，包括古屋光司在内的日本各界人士对中国抗疫举措给予充分理解，提供真诚支持和援助。日本外相茂木敏充是首个向中方致电慰问的外国外长。自民党干事长二阶俊博、公明党干事长齐藤铁夫专程赴中国驻日本大使馆表达慰问，强调愿举全国之力向中方提供一切帮助。日本前首相福田康夫、鸠山由纪夫、村山富市，各政党领袖，各界人士及普通民众通过发表谈话、录制视频、发送邮件等方式对中国抗击疫情的措施表示肯定，为中国加油，为武汉打气。

患难见真情。日本的支持不仅体现在表态上，更体现在行动上。得知中方防护物资吃紧，日本政府紧急调拨N95口罩、防护服、护目镜等急需防疫物资，在疫情防控紧要关头对中方雪中送炭；众多日本企业纷纷慷慨解囊；友好团体和普通民众积极对华捐赠防护物资并募集善款，涌现出不少感人事例。在日本各地，“武汉加油”“中国加油”的条幅和标语随处可见。

邻里之道，守望相助。近日，日本新冠肺炎疫情也牵动着无数中国人的心。考虑到日方在检测试剂方面面临不足，中国驻日本大使馆主动联系中国国内有关厂家及慈善组织向日方紧急提供了一批病毒检测试剂；中国企业、华侨华人志愿者团体走上东京、大阪、名古屋等日本多地街头，为日本人免费赠送口罩……中日守望相助、共克时艰的点点滴滴，正在汇聚成两国携手抗击疫情的强大力量，推动中日关系走好走顺。