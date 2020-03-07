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武汉，我们与你共同战“疫” 

图 雅（巴基斯坦）

2020年03月07日08:59 来源：人民网－人民日报海外版

我是武汉理工大学留学生，我从2015年就在这里了，武汉是我的第二个家。

2020年1月23日，武汉封城，人人带上了口罩，街上的人也少了起来。这是我第一次遇到这样的情况。在封城的最初几天，对未知的恐惧是不可避免的，然而，当我们冷静了解疫情后，才会做出最真实的反应，才能将焦虑转化为自信和力量。

毫无疑问，人类自古以来就一直在与流行病作斗争。在我看来，流行病是对整个社会的挑战。当人类面对这罕见的挑战时，我们有两个选择：要么团结起来共同战胜恐惧，要么恐惧将我们集体击垮。人类是命运共同体，病毒可以跨越国界，肆虐全球，在世界的任何一个角落出现，所以它是全人类的共同敌人。 因此，我们更应该团结协作，共同赢得这场战争。

首先，我要衷心感谢中国政府持久有效地应对危机。在中国政府强有力的领导下，短短10天建起的火神山医院是不可思议的奇迹，连日来所有共同抗击疫情的措施都深深打动了我。

其次，我要感谢武汉理工大学在这次疫情中为我们留学生所提供的服务。我们知道春节对于中国人民来讲，是最重要的节日，但是我们所有的老师放弃了自己的假期，齐心协力帮助我们共渡难关。我们得到了防疫用品和生活必需品等，同时老师们在微信平台及时给我们发送抗疫进展和防疫知识，使我们增强了必胜的信心。

最后，我想对所有奋斗在一线的战士表达我的感激和敬意：你们是真正的英雄，你们用实际行动证明，赢得战争不仅需要武器，还需要为人民服务的奉献精神与责任担当。

亲爱的中国啊！你并不是一个人在战斗，我们会与你一起赢得这场战斗！ 我相信不久的将来，一切都会好起来的！

(责编：李轶群、许晓华)


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