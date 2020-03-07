志愿服务队 有个“钢铁侠”

“钢铁侠”志愿服务队队员正在运送蔬菜

中国地质大学（武汉）有一支“钢铁侠”志愿服务队，由丝绸之路学院的13名留学生组成，发起者是贝宁小伙大明，成员由来自孟加拉国、巴基斯坦、阿富汗、尼日利亚、坦桑尼亚、马达加斯加、卢旺达、贝宁、也门等13个国家的同学组成。

“我们志愿者都是铁汉，我们不怕病毒，我们是一家人，我们的心在一起 ，我们要共同守护好武汉。”大明这样解释“钢铁侠”名字的由来。

留学生宿舍楼丹桂苑实行封闭式管理后，如何保障留学生们的日常生活成为一个紧迫问题，因为有些留学生汉语还不是太好，有些还不会使用中国的网络购物平台。这时，大明主动与分管老师联系，参与到为在校留学生服务的行列。在做好自身防护措施的前提下，协助老师们完成物资搬运、分发、订餐送餐和超市团购等工作。

“钢铁侠”志愿服务队迅速成立了订餐队、生活用品订购队、物资分发队等小分队，每天将食堂的订餐信息发到订餐群里，然后将订单转给分管老师。食堂做好订餐后，他们按时完成接餐、送餐任务。就这样，一项项工作有条不紊地进行着。

2月17日，“钢铁侠”们接到了一个临时任务：分发来自荆门市漳河新区双喜街道谭店村为留学生们捐赠的一车蔬菜。他们早早地做好消毒防护措施，卸货、分装，忙活了4个多小时，把这批爱心蔬菜分到了留学生们的手里。为保证送菜过程“更安全”，大明特地在微信群里提醒留学生们：“我们把菜送到你们门口会敲三下门，你们等20分钟以后再拿菜。” 据了解，志愿队每个人身上都有令人感动的故事。大明2012年就在中国地质大学（武汉）读硕士，2017年继续深造攻读博士学位。2019年暑期，他曾到湖南雀林镇国学村支教，寄宿在村民家中。他常说：我对中国很有感情，而且我在中国还有“家人”，就是暑假的寄宿家庭。

志愿队有4个同学来自巴基斯坦，其中珠宝学院的在读博士生韩博去年选修了《中国篆刻艺术》公选课。疫情期间，他用手中的刻刀制作石刻“武汉加油”，并表示：特别的祝福，送给我爱的武汉。

来自孟加拉国的安兵，代表孟加拉大使馆向中国地质大学（武汉）捐赠了300只口罩。

送菜、送饭、送物资，在抗疫的日子里，“钢铁侠”们乐此不疲。他们说：“作为‘钢铁侠’的一员，我们很骄傲，我们要以实际行动跟武汉在一起。”

[中国地质大学（武汉）党委宣传部网络新媒体科供稿]