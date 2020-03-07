面对疫情，我们在一起

面对突如其来的疫情，武汉高校首先想到的是如何保护在校学生，而对在汉留学生而言，学校和老师是他们最有力的依靠。记者日前从中国留学服务中心了解到，中国地质大学（武汉）、武汉大学、武汉理工大学3所高校想尽各种办法，为在汉留学生做好卫生防疫工作，实时关注他们的身心健康状况，并为他们提供防护用品和生活必需品，使他们能够安全、有序地度过疫期。

中国地质大学（武汉）：建起留学生微信群，实行网格化管理

武汉发生疫情后，中国地质大学（武汉）国际教育学院在第一时间成立疫情防控小组，启动“双值班”制，增设留学生管理人员24小时值班制度，并迅速核实在汉留学生情况，为他们免费发放口罩、体温计等基本防护用品。

留学生公寓内660个房间全面消毒，厨房、卫生间等公共区域每天消毒、通风，放置消毒液和洗手液，在公寓前台设置体温测试点。

老师们建起微信联络群，把在汉留学生分为18个小组，每个小组由一名老师负责，进行网格化管理，实时关注学生的身体健康、生活情况、心理动态等。留学生遇到生活困难，老师会在第一时间予以帮助。留学生身体不舒服，会及时安排就医。

有一次，一名留学生向老师求助，反映自己出现胸口发热、刺痛、呼吸困难等症状并伴有咳嗽，情绪极其紧张。学院第一时间安排其前往医院检查，检查指标显示正常，大家才松了一口气。两天后，这名学生的身体状况好转，紧张情绪随之消散。

为了防控疫情，学院对留学生公寓实行封闭式管理。按照武汉市和学校规定，严禁校内留学生出校园。购物、订餐等由志愿服务队提供服务。

留学生们对老师和志愿服务队的帮助深为感动。博士研究生玛利亚·黛安表示：学校和老师尽最大可能保障我们的安全，我们在这里非常好，相信在大家的共同努力下，疫情一定会很快结束。还有留学生表示：疫情发生后也有过担心，但是看到学校组织有序，看到新闻报道中全中国都在迅速行动，也就不再担心了。

老师给留学生们的留言，更体现了师生间的良好互动：“疫情面前，学生们没有无谓的恐慌，而是听从学校的安排，戴口罩、少出门、勤洗手。疫情是残酷的，但是每天在学校都有温情故事，或许是同学们的一个肯定，或许是一句‘老师辛苦了’，都给武汉这个城市增加了一份力量、一份信心、一份勇气。同学们，这一刻我们都是战士，我们要做好自己，相信队友，武汉一定可以战胜疫情！”

武汉大学：值班备勤，24小时轮班轮岗

新冠肺炎疫情暴发后，武汉大学国际教育学院成立疫情防控工作专班，对在校留学生情况进行全面摸排，进而建立起分块负责、责任到人的防控工作网格，成立5个工作组，分担物资调配、信息采集、应急处置、舆情引导、学生服务等任务。2月13日，学院组建了党员突击队，进一步充实疫情防控中坚力量。

按照上级部署，学院启动了学生宿舍封闭式管理模式，开展学生宿舍“日巡察”。工作人员值班备勤，24小时轮班轮岗，每日统计上报留校学生身体情况，第一时间处理各类突发事件，缓解学生因疫情产生的紧张情绪。

学院为每名留学生派发口罩、洗手液等个人防护用品，后勤师傅每日定时对宿舍公共区域通过喷洒、蒸汽等方式进行全面消毒，为学生提供安全、洁净的生活环境。在宿舍区配备体温检测装置和发热学生隔离房间，在公共区域增设了洗手液、废弃口罩专用回收容器等，杜绝病毒传播途径。

1月27日起，学院开展送餐上门服务，一日三餐准时准点，保障供应。学校超市为留学生建起服务群，保证了日常生活用品的充足供应。

何晓娜是武汉大学电子商务（汉语教学）在读博士生，来自摩洛哥。疫情暴发后，她选择留在武汉大学，还捐款5000元，希望和中国人一起共克时艰。

她在接受《武汉时报》采访时说到：“中国政府和武汉大学都非常好。老师们很关心我们的安全。武汉大学提供了口罩和一日三餐，学生们采取了所有的预防措施。”

武汉理工大学：微信群里组织比赛，缓解留学生心理压力

针对武汉发生的疫情，武汉理工大学国际教育学院的疫情防控应急领导小组，对在校留学生逐一核实，通过微信公众号及学生群、通知栏和电子邮件等方式，第一时间将官方发布的抗击疫情新动态和防控知识等发送给在校留学生。同时，通过多种途径筹集充足的口罩、手套、洗手液、电子体温计、84消毒液等防疫物资，及时发放到各留学生楼，并要求值班员对留学生进行体温检测和登记，每日对留学生公寓公共场所进行消毒。

自校园封闭管理以来，学院后勤部门为学生供应饮食、日常生活用品等，保障他们过得舒适、安全。

疫情期间，老师们很关注留学生在网上发布的信息，随时进行心理疏导。为缓解他们因疫情而产生的心理压力，老师们通过微信群发送有关中国传统文化的中英文学习资料，组织大家进行中文书法大赛、中文诗歌朗诵和中文歌曲演唱网络比赛等，以丰富他们的学习和娱乐。

在老师们的悉心关怀与帮助下，同学们逐渐减少了对疫情的恐慌与不安。老师们陆续收到来自各国留学生的反馈信息，感谢之情溢于言表。中文名字叫李可心的留学生表示：学校和老师以对待自己孩子般的爱心给予在校留学生各种关怀，得到了全体留学生的鼓励和支持。还有的同学通过录制小视频、制作海报等方式，表达他们对齐心协力打赢这次抗疫保卫战的信心与决心。

来自斐济的武汉理工大学留学生瓦伦·卡普尔，连日来向斐济主流媒体供稿，向远在南太平洋的家乡民众介绍自己在武汉的学习和生活情况，为中国举国抗击疫情点赞。近日，他在接受斐济主流媒体《斐济太阳报》采访时表示：“中国在抗击疫情时表现出的专业精神和对人民的关怀，是任何其他国家都无法做到的。作为一名在武汉的留学生，我为能见证这些时刻感到自豪。”