可诊可治可防态势基本形成

经过一个多月的努力，科研工作取得了积极成效，新冠肺炎疫情可诊、可治、可防的态势基本形成。这是今天国务院联防联控机制举办的新闻发布会上，科技部社会发展科技司司长吴远彬介绍的情况。

据吴远彬介绍，在可诊方面，已经有14个检测产品获批并应用于临床，整体检测水平显著提高，能满足国内诊断检测的需求。抗体和核酸两类检测的试剂互相补充，进一步提高检出率。

在可治方面，科技攻关的一批药物和救治技术已在疾病救治当中扩大应用，磷酸氯喹、托珠单抗、中医药当中的有关方剂和注射液等一批推荐的药物以及康复者血浆、血液净化治疗这样一些治疗方法也纳入到诊疗方案，正在积极推动干细胞、单克隆抗体等先进技术用于危重症患者治疗研究。通过临床实践制定了分型分层的治疗策略，不断优化治疗方案，其中就包括阻断轻型、普通型向重症转化的治疗方案，也包括重型、危重型患者的救治方案。

在可防方面，开展了多种传播途径的动物实验，为有针对性地做好防控措施提供了科学依据。疫苗攻关正按5条技术路线加快并行推进。人工智能和大数据技术也在疫情防控当中广泛地被应用。

据科技部生物中心副主任孙燕荣介绍，中医药和中西医结合在临床救治中发挥了重要作用。在湖北全省应用中医药进行救治的患者已经达到90%以上，临床数据显示中西医结合、中西药并重的治疗效果更好。（记者熊建）