给物流业复工复产“清障”

连日来，位于河北省秦皇岛市海港区临港物流园区的中国邮政集团公司秦皇岛市分公司网路运营中心在做好疫情防控工作同时，抢抓时间对快递包裹进行分拣处理，确保物流运输畅通。

曹建雄摄（人民视觉）

新冠肺炎疫情发生以来，物流企业生产经营受到较大影响，社会物流成本阶段性上升。针对这些问题，国家发展改革委副秘书长高杲在3月6日国务院联防联控机制举办的新闻发布会上指出，当前，重点是要解决物流企业面临的复工复产障碍和经营成本压力问题，支持物流业尽快恢复正常运行；未来一段时间，要着力推动建设安全高效的物流运行体系，进一步增强物流业应对外部冲击和服务国民经济的能力。

物流企业复工率超六成

物流业对当前统筹做好疫情防控和经济社会发展工作具有重要支撑作用，复工复产情况如何？

高杲介绍，目前，全国共有物流相关法人单位40万家左右，从业人员超过5000万人。截至2月底，全国物流企业复工比例已经超过六成，道路货运市场持续回暖，车辆开工率已经恢复至七成，物流园区的复工率接近九成，特别是一批国家物流枢纽、示范物流园区等复工复产情况较好。

对于老百姓关注的快递，国家邮政局副局长刘君表示，疫情发生后，国家邮政局组织动员邮政快递业全力保障防疫物资运输寄递和生活必需品配送，分地区分企业有序复工复产，加快畅通经济循环，努力满足民生需要。目前，邮政快递业复工人员近300万人，复工率达90.2%，日处理快件量1.6亿件以上，复产率超过80%。

“从这几天了解的情况来看，复工复产的形势在持续向好。与生活物资相关的物流，例如快递，恢复速度比较快，复工率和达产率都比较高。相对而言，生产性物流面广量大，涉及到不同行业、不同上下游的协调联动，恢复情况要弱于生活性物流的恢复情况。”高杲说。

打通农产品进城的堵点

整体形势向好，但复工未达产、邮件快件时效得不到有效保证等问题依旧存在。刘君指出，邮政快递企业属于网络型企业，受疫情管控政策影响，现在产能恢复区域不够平衡，像湖北等一些地区的分拨中心、市级处理场所、末端营业网点还没有恢复正常运营，对全网的畅通运行造成了直接影响。

“疫情期间，部分社区和农村地区管控比较严，快递小哥无法正常进行投递，尤其现在智能快件箱的利用率不到50%，直接影响了投送效率。”刘君说，同时，部分电商的上游中小企业的产能恢复不平衡，有一些消费者已经下单了，但是不能及时生成包裹，这对整个时限也造成一些影响。

刘君表示，为了保证服务质量，国家邮政局要求寄递企业切实保障人员、运力、设备等生产能力，加强对邮快件合理时限的管理和调度，要优先处理因疫情造成的积压件、问题件。下一步，要保持防疫物资运输寄递“绿色通道”的畅通无阻，为疫情防控一线及时高效地配送所需的物资。同时，要优先承接封闭管理区域居民基本生活物资的配送，集中力量开展农副产品进城的寄递服务，助力解决农产品滞销的问题。“现在疫情对农产品进城影响比较大，最近我们重点是打通这方面的堵点，畅通循环渠道。”

“继续分阶段推进落实快递业的复工复产工作，根据市场需求情况不断提高产能水平。”刘君说，初步预测，到3月中旬，除湖北以外，全网基本能恢复到常态。

加大财税金融支持力度

“这次疫情对物流行业冲击很大，近期国家发展改革委会同有关方面，针对制约物流业复工复产和长远发展的突出问题，按照‘远近结合，统筹兼顾’的原则，提出一系列政策措施。”高杲说。

减税降费力度阶段性加大。在一定期限内继续实施去年底到期的大宗商品仓储用地城镇土地使用税减半征收政策。3月1日至6月30日，免收进出口货物港口建设费，将货物港务费、港口设施保安费等政府定价收费标准降低20%，取消非油轮货船强制应急响应服务及收费。6月底前，减半收取铁路保价、集装箱延期使用、货车滞留等费用。对疫情防控期间执行应急运输任务的交通运输、物流企业，属于政府购买公共服务的，各级财政要给予补偿。

金融支持方面，高杲介绍，现在正滚动发布全国疫情防控重点保障企业名单，已推荐几批重点物流企业纳入到这个名单，金融机构可以运用专项再贷款对其提供优惠利率贷款。同时，缓解面广量大的小微物流企业资金压力，鼓励金融机构对其贷款给予临时性的延期还本付息的安排，特别是不抽贷、不断贷、不压贷。

“政策措施还涉及加快健全应急物流体系建设、深入推进货物运输结构调整、提升现代供应链水平等方面。”高杲说，国家发展改革委将会同有关部门和地方抓好相关政策落实，支持和引导物流企业有序复工复产，加大对物流业运行的动态监测，促进物流业转型升级和提质增效，为国民经济持续健康发展提供坚强有力保障。