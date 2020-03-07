目前湖北医疗防护物资库存充足

人民网武汉3月6日电 （记者李龙伊）在6日举行的国新办新闻发布会上，中央指导组成员、国务院副秘书长丁向阳表示，在疫苗研发方面，从五个研发技术路线并行推进，多数疫苗研发可于4月中旬甚至更早申报临床试验。

战胜疫病离不开科技支撑，必须坚持科学防治，加快科研技术开发攻关。丁向阳介绍，国务院联防联控机制组织科技部、国家卫健委、药监局、教育部等有关部门，组建了科研攻关组，聚焦五大主攻方向，成立了药物、疫苗、中药、大数据等九个专班，动员全国科技力量开展疫情防控科技攻关，“我们要以湖北武汉一线的防控需要为重心，加快应急攻关，拿出更多更务实、更有效、更管用的成果。”

在物资保障和医疗设备方面，是否足够应对疫情？丁向阳介绍，通过一手抓医院改造，一手抓方舱医院建设，平均每天增加3000张床，最终改造和新建了86家定点医院、16家方舱医院，完成6万多张床位，满足了不同时段患者救治床位的需求。如果以一个医院1000张床计算，这意味着一个月内在武汉建设完成相当于60家三级医院的病床数。

据介绍，截至3月5日，累计向湖北省调度防护服530多万件，N95口罩近千万只，调入医疗救治设备38类6.5万台（套），其中呼吸治疗类设备2.2万台（套）。

中央指导组成员、工业和信息化部副部长王江平介绍，目前湖北省的物资保障工作出现了三个方面的积极变化：一是医疗防护物资实现了从严重短缺到库存充足，完全满足需求；二是重点救治药品实现了从医院自行采购到政府标配十天以上的库存；三是医疗救治设备实现了从严重不足到应配尽配。

目前，通过复工复产、扩能增产，我国医用物资生产能力快速提升，防护服的日产量已经从疫情初期的不足2万件，达到了目前的50万件；N95口罩从20万只达到了160万只，普通口罩达到了1亿只。

据统计，从检测试剂盒批准上市以来，截至3月5日，累计供给1537.4万人份的试剂盒，日均供应量是34.16万人份，目前生产企业的库存还有大约200万人份，完全能够满足湖北省和全国其他地区的检测需求。

关于疫情对我国经济的影响，王江平说，疫情短期内对我国经济运行造成一定的冲击。从行业分析看，纺织业等劳动密集型行业，电子、汽车等对供应链依赖比较强的行业，短期内受到的影响比较大。

王江平表示，综合来看，我国经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期的，总体上是可控的。“目前，除湖北省外，全国工业大省、规模以上工业企业开工率大多已经超过了90%，工业大省像浙江、广东、山东、江苏等已经超过了95%。中小企业的复工复产率也在稳步提高，达到了52%。”

疫情防控中，要坚持中西医并重、中西医结合、中西药并用。中央指导组成员、国家卫健委党组成员余艳红表示，中国诊疗方案是中医和西医并肩战疫、共同智慧的结晶。在治疗方案中，中医有比较重要的地位，这是坚持中西医并重的中国卫生健康工作方针，也是中医药的疗效决定的。余艳红表示，对于轻型和普通型患者，第一时间使用中药；对于重型和危重型患者，中医和西医专家联合会诊，中西药并用，发挥两种医学的叠加效应。对于恢复期人群，中药和针灸、按摩等方法并用，促进患者康复。“中医药及早使用、快速改善症状，增强了患者战胜疾病的信心和勇气。”余艳红说。

在疫情发生的早期，湖北省有超过3000名医务人员被感染。对此，丁向阳介绍，在发现医务人员感染的情况后，立即加强了医务人员的防护工作，制定了预防感染技术指南和防护规范，开展督导检查和全员培训，不培训不能上岗，加强防护物品的供应，让医务人员轮班休息。现在来看，有效控制了医院的院内感染。全国支援湖北武汉的4万多名医务人员，从统计的情况看，到目前没有感染的报告。

《 人民日报 》（ 2020年03月07日 02 版）