加强防控国际合作防范疫情输入输出 有力畅通物流促进经济社会发展

新华社北京3月6日电 3月6日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强赴首都国际机场和顺丰华北航空分拨中心考察。他强调，要贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，加强航空运输疫情防控国际合作，有效防范疫情跨境传播，畅通国际国内物流运输，为抗击疫情和促进经济社会发展提供更好支撑。

在机场运行控制中心，李克强听取疫情发生以来全国航班运行、人员出入境、货物进出港等情况汇报，对民航系统保障医务人员和抗疫物资运输、开通点对点航班帮助重点行业农民工返岗复工表示赞许。李克强指出，近期新冠肺炎疫情在海外呈快速蔓延态势，应对疫情是国际社会共同挑战。要加强与国际组织、相关国家和地区疫情防控合作，特别是航空运输防控合作，协调采取防控措施防范疫情输入输出，保证人员往来有序安全，这既是对所有乘客负责，也是对各国人民负责，体现国际合作的负责任态度。

李克强走进机场商店，与一位来自东南亚国家、在北京转机的旅客交谈。他还来到航班到达出口，察看体温监测设施运行情况，并与工作人员交流，仔细询问航空运输和人员出入境采取的防控措施、出现突发情况如何快速处置，对机场采取的分区分级分类健康监测和输入风险管控措施予以肯定。李克强说，航空运输人员密集度高，你们处在防疫第一线，要把相关防控工作做到位，把好防范疫情传播的航空关口。

李克强十分关心物流业复工复业。在顺丰华北航空分拨中心，公司负责人做了汇报并反映受疫情影响企业成本上升较多。李克强询问企业是否享受到国家近期出台的税费减免、金融支持等政策，要求有关部门主动加强服务，对国有、民营等各类企业一视同仁，确保政策尽快落到位。他说，物流链连着产业链、供应链。当前有序推动复工复产，物流是重要基础。要继续打通大动脉、畅通微循环，保证产业链顺畅连通、群众生活必需品稳定供应。同时要增开国际货运航班，加快发展国际物流快运体系，为促进经济发展和满足人民生活需要提供高效便捷稳定的物流支撑。

看到现场的快递人员，李克强走上前去，与他们亲切交谈，询问他们疫情发生以来是不是每天都在工作、现在一天送货量有多少。李克强说，人民群众亲切称你们为快递小哥。你们是疫情中的逆行者，在平凡中展现不凡。你们奔波在大街小巷，给人民群众送去的不仅是生活必需，而且是人间温暖。他要求有关方面保障好快递行业口罩等防护用品需求，叮嘱大家也要做好个人防护。

刘鹤、肖捷、杨传堂陪同考察。

《 人民日报 》（ 2020年03月07日 01 版）