对社区工作者的关怀要落实到每一个细节

城乡社区是疫情联防联控的第一线，也是外防输入、内防扩散的关键防线。新冠肺炎疫情发生以来，广大城乡社区工作者认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚守岗位、日夜值守，英勇奋战在疫情防控一线，为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献。

习近平总书记多次强调要关心关爱城乡社区工作者，指出社区是疫情联防联控、群防群控的关键防线，要推动防控资源和力量下沉，把社区这道防线守严守牢。近日，中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组印发《关于全面落实疫情防控一线城乡社区工作者关心关爱措施的通知》，提出了加强激励保障、安全保护和人文关怀等八条措施。

为城乡社区工作者减负减压要有切实行动。时刻关注社区防控工作缺什么、难在哪，多解决问题、多提供支持、多减轻负担。坚决制止多头重复向基层派任务、要表格的现象，坚决杜绝随意以疫情防控名义要求社区出具证明。社区疫情防控任务艰巨，应广泛发动党政机关、企事业单位的党员干部职工下沉一线，充实工作力量。同时，还要为社区疫情防控工作提供信息化支撑体系，让数据多跑路，让城乡社区工作者更精准有效开展社区防控工作。

城乡社区工作者的各项待遇要保障到位。省级政府要指导市县制定明确标准，为疫情防控一线城乡社区工作者发放工作补助。疫情防控期间，城乡社区工作者的职业伤害保障要根据有关法规政策落实到位。对表现突出的城乡社区工作者，要大力褒奖、大胆使用，对涌现出的先进典型应进行及时表彰宣传。因疫情防控牺牲殉职的城乡社区工作者，要依法做好烈士评定和褒扬工作，全面做好抚恤优待。

对城乡社区工作者的关爱支持要细致周到。主动了解城乡社区工作者的工作需要和实际困难，积极为他们纾困解难。强化社区防控物资保障，重点配齐各类卫生防护器材和防控器具。协调安排好疫情防控一线城乡社区工作者就餐、休息场所等生活保障。在保证工作力量的前提下，保证城乡社区工作者得到必要休整。关注城乡社区工作者的心理状态，适时对他们进行心理疏导，调适他们的心理情绪。

当前，疫情形势依然严峻复杂，防控正处在最吃劲的关键阶段。疫情防控一线广大城乡社区工作者如今有了“暖心”保障，要将习近平总书记的殷切嘱托和亲切关怀转化为投身疫情防控的强大动力，按照党中央、国务院决策部署，继续发扬不怕吃苦、顽强拼搏、连续作战精神，做社区防控工作要求的坚决执行者，充分发挥城乡社区组织广泛动员群众、组织群众、凝聚群众的强大优势，把社区防控各项措施进一步落实到位，筑牢疫情防控的人民防线，坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，向党和人民交上一份满意的答卷。

《 人民日报 》（ 2020年03月07日 01 版）