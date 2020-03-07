面对新冠肺炎疫情，各地医护人员奋勇逆行，“95后”四川汶川姑娘佘沙便是其中一员。

2月2日下午，由126名医务人员组成的四川省第三批援助湖北医疗队集结完毕，正式出征。这批医务人员中，年龄最小的只有24岁，四川省第四人民医院护士佘沙就是其中之一。

时间拨回到大年三十。四川省第四人民医院首次征召援助武汉医护人员，佘沙毫不犹豫报了名，但第一批选的是重症监护室和呼吸科的护士，她没有被选上。

佘沙并不气馁，她随时了解最新诊疗信息，并积极请战：我年轻、我单身、我是汶川人。

一句“我是汶川人”，道出了佘沙坚持出征的理由——一颗感恩的心。2008年“5·12”汶川特大地震时，她正在汶川县漩口镇上小学五年级。看着家园在全国人民的帮助支援下迅速重建了起来，幼小的佘沙心里埋下了一颗感恩的种子：“我长大了要成为白衣天使，回报国家。”2012年，佘沙如愿以偿，进入四川省卫生学校就读。2015年，她以优异的成绩毕业，来到四川省第四人民医院工作，梦想成真。

“我的岗位职责主要是院感防控和外勤，每天清查医疗物资，及时补充。所有出入病区医护人员的防护工作，我们都要盯紧做好。”2月23日下午两点多，佘沙才吃上午饭，她告诉记者，她和医疗队队员们下了飞机就直奔一线。佘沙每天清晨6点多就要起床，一直要忙到下午。2月7日，还没有完全适应工作环境的她，又向医疗队党支部提交了入党申请书。11日，经过多次请战，佘沙进入武汉大学人民医院东院展开工作。

四川省第三批援助湖北医疗队队长叶铖告诉记者，武汉大学人民医院东院是新冠肺炎重症患者的定点收治医院，医疗队主要负责东院部分重症患者的医疗救治。从2月4日进驻医院接管病区以来，医疗队已累计收治了93名患者，治愈出院12名。

“照顾新冠肺炎病患，我只能算新手，但我已经完成了相关培训，随时待命投入临床一线。疫情当前，祖国和人民需要我们，现在是我报恩的时候了。”换下厚重的防护服，忙碌了一天的佘沙回到驻地，又在灯光下捧起了最新版诊疗方案学了起来。

《 人民日报 》（ 2020年03月07日 06 版）