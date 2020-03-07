3月1日下午，在武汉大学人民医院东院七病区，一名危重新冠肺炎患者病情突然恶化。面对生与死的较量，在此支援的西安交通大学第一附属医院医疗队紧急集合，火速组建了救治小组，仅用一个小时就为患者成功实施ECMO（体外膜肺氧合）手术治疗，患者转危为安。

在返回驻地的通勤车上，参与抢救和保障的30多名医护人员难掩内心的激动，齐声高唱《我和我的祖国》，歌声回荡在武汉寂静的夜空。

“到湖北去，到一线去，救治更多的人。”“三秦楷模”、西安交通大学第一附属医院院长施秉银率先发出倡议，应者云集。“陕西医疗队把很多危重病人救治关口前移，救治效果明显，病亡率明显下降。”武汉大学人民医院东院院长张丙宏说。

除夕的钟声，就是三秦大地支援湖北打赢保卫战的集合号角。陕西支援湖北医疗队先后接管了华中科技大学附属协和医院西院、武汉大学人民医院东院等数家医院的多个病区。截至目前，已有22批次1460名医护人员由陕西赴湖北奋战。

“到了前线就要时刻准备打仗，打硬仗！”西安交通大学第二附属医院医疗队队长巩守平语气坚定。2月17日晚，华中科技大学附属同济医院中法新城院区收治的一名85岁高龄的危重患者，急需实施气管插管及有创呼吸机治疗。打气囊、安装固定器、采血、放置留置针……经过巩守平和10余名医护人员数小时的抢救，患者病情稳定，生命体征趋于平稳。

“感染的高风险与工作的极度劳累，是每名队员都要面对的问题。”陕西首批支援湖北医疗队队长易智说，自从接管武汉市第九医院危重症和重症病区后，队员们工作时间不吃不喝，身穿防护服身体如洗桑拿般湿热；长时间戴护目镜造成面部压伤、脸颊红肿；工作结束后头晕、气短……短暂休整后，大家又迎来新一天的战斗。

胡蕤来自陕西省人民医院，从到达武汉开始，她就扎根重症病区，主班、药疗、感控、责任护士，哪里需要她就在哪里；在方舱医院展开救治，廉江平连续工作12天，时长达140小时，调剂处方5000张；崔雅清等物资组成员一天进出方舱上百次，为2000多名患者和几百名医护人员配送物资……“顶住压力，队员们每天都像战士一样连续奋战。”陕西国家紧急医学救援队领队马富春说。

“负责我们的陕西医疗团队，有条不紊，逐个问诊登记本案，询问病情，生活上也关心备至！”这是武汉光谷科技会展中心方舱医院患者写给陕西医疗队的一封联名感谢信。苦与累，换来的是患者对医疗队的信任。

为方便患者交流，陕西支援湖北医疗队建立了医患微信群，随时在线解决患者治疗、护理、心理、康复等问题，还编制了《患者呼吸康复流程》《居家隔离指导》等手册。“万分感谢陕西医疗队，感谢你们的大爱。”一名患者说。

“为了支援湖北，我们搬来了一整所医院。”西安国际医学集团董事长史今说，西安国际医学医疗队先后派出330名学科专家和医疗骨干，自带医疗物资、自制中药制剂，在随州市中心医院等7家医院开展医疗救治工作，累计治愈患者379人。

此外，陕西省第五批支援湖北医疗队（心理援助）32人分6组进入雷神山医院、武昌医院等开展心理治疗；两批中医医疗队共67人赴武汉市江夏区方舱医院开展救治；陕西疾控医疗队三批次24名疾控人员前往湖北潜江疾控中心、武汉东西湖区疾控中心等单位开展监测、流行病学调查等支援工作……

截至3月6日8时，陕西医疗队累计救治患者1974人，其中重症和危重症患者623人，累计治愈患者1053人。

《 人民日报 》（ 2020年03月07日 06 版）