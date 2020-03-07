湖南 打好防疫和复工两场硬仗

3月4日，湖南122个县市区中，疫情低风险地区扩大到105个。截至3月5日，湖南6个地市实现累计确诊病例清零。截至3月6日，湖南新冠肺炎患者治愈率达92.63%。打赢疫情防控阻击战，湖南持续向好。

如何统筹做好疫情防控和经济社会发展？疫情防控不能松，复工复产不能等，脱贫攻坚劲不松。湖南省委主要领导的话掷地有声：“要在战争中学习战争，在游泳中学会游泳”“变遭遇战为主动战”。三湘大地上，两场同时进行的战斗全面打响。截至3月3日，湖南规模以上工业企业复工15776户，复工率达到98%。

政府跑腿 防控到位

防疫联络员助力复工复产

“你们不用跑过来，直接把车辆资料发给我，我来帮你们办！”接到浏阳经开区蓝思科技企业负责人的电话，曾臻直奔市新冠肺炎疫情防控指挥部，开好相关证明后，又驱车送回企业。

曾臻是浏阳市招商引资服务中心副主任。疫情发生后，他兼任浏阳经开区蓝思科技驻企防疫联络员。“新官”上任，先把安全关。上岗第一天，曾臻就查看了企业食堂和厂区各出入口的情况，及时堵住隐患：“出入口附近还有一些无证摊贩，我当即请求相关部门排查周边所有门店、摊贩，把好食品安全入口关。”

为疫情防控加油助力，蓝思科技上马口罩生产线。设备采购好了，相关原材料却还没着落。“已和相关企业签订了定向采购协议，但对方不能马上供货，我立刻通过招商引资的渠道，搜寻全国原材料供应商名单，提供给采购部经理。”曾臻说。

从2月11日起，湖南从省、市、县机关单位选派一批干部到企业担任防疫联络员，他们既是防疫观察员，又是企业服务员。目前，已有超过2万名像曾臻这样的防疫联络员，他们活跃在2.5万家企业，为企业解决原料、用工、运输等问题7.1万个。

2月18日，位于宁乡市双江口镇的中铁十一局常益长铁路一分部一工区项目指定隔离点，开来一辆新冠病毒核酸检测采样车。项目部70多名拟复工人员接受了采样检测。“常益长铁路项目是省重点项目，第三方检测公司派人上门检测，为复工上了双保险。”该工区计划合约部部长陈华东说。

为打通物流“肠梗阻”，长沙市开福区为14家快递机构1500多名物流从业人员进行核酸检测筛查。持有健康证明的快递员，只需向小区物业人员出示检测报告，进行体温测量和车辆消毒后，就可进入小区。

湖南各地将筛查关口前移，鼓励复工复产企业组织员工进行核酸检测，目前已累计送检29万例，构建起厂区、园区防输入防扩散的科技屏障。截至3月4日，全省没有一例因复工复产而引发的新冠肺炎病例。

龙头带动 行业跟进

激活产业“链”式反应

3月3日，走进汽车及零部件产业重要企业——德国舍弗勒湘潭制造基地，冲压机轰鸣作业，年产90万台离合器的生产线开足马力。舍弗勒湘潭有限公司厂长钱胜广说：“目前复工率达到89.2%，随着疫情防控形势持续向好，我们对后期市场依然看好。”

舍弗勒复工的同时，同在湘潭经开区的产业链下游企业——吉利汽车2月18日正式恢复生产，19日实现全线生产。在总装车间，无人智能小车来回运送各类设备，工人控制机械臂将设备装入车内。在这个车间，下线一台汽车只需要100秒。

当地政府出台奖励政策，按照企业2月底前到岗人数给予一次性防疫物资补贴和交通补贴。在湘潭交通发展集团的帮助下，吉利汽车“厂门对家门”，用大巴车从湘西等8个市州接回200多名员工。

吉利和舍弗勒两家行业关键性企业的带头复工，半个月内，湘潭上千家汽车及零部件配套企业复工，一条千亿级汽车产业链逐渐复产。

近年来，湘潭市梳理出18条主要产业链，由领导干部担任产业链“链长”。如今，这一措施正在助力复工复产形成“链”式反应。

3月5日，在株洲中车时代电气股份有限公司中车时代电气制造中心车间，一批用于洛阳轨道交通1号线建设的牵引变流器即将生产完成。公司副总经理彭淼淼说：“2月份交付订单3200多个，其中有复兴号高铁相关订单6个，城轨、地铁相关订单26个。”

上游企业有400多家，复工不同步，如何能统一步调？彭淼淼说，在2月10号复工的同时，中车时代电气就对上游400多家供应商一一对接。“上游企业复工率已超65%，可供我们完成目标任务。”

目前，湖南省装备制造业在各家龙头企业带动下，复工复产稳步推进：中联重科整体产能已恢复至去年同期的80%；中车株洲电力机车有限公司所有海内外项目已悉数步入正轨；蓝思科技已有8万多人返岗……湖南173个在建省重点建设项目、3668个市州重点项目已全部复工。

近日，湖南省发布的105个2020年重点建设项目，总投资接近1万亿元，将有效拉动交通网、能源网、水利网、信息网相关行业发展。湖南省发展改革委主任胡伟林介绍，下一步湖南将围绕制造业高质量发展、市州重点主导产业、新兴优势产业链、产业集群式发展等目标，引进建设一批重大项目。

帮扶不退 稳企稳岗

脱贫攻坚劲头不减

“渣江镇三马新村合作社负责人龙新反映有1000余斤羊肚菌积压冷库，洪市镇市田村贫困户罗石平有上千只鸡滞销……”2月以来，衡阳市衡阳县扶贫办的反馈热线24小时在线。初步统计，受疫情影响，全县共有20多类，近120万余元的扶贫农产品滞销。

传统渠道受影响，线上销售发力。衡阳县把线上助销责任落实到人，很快，不少滞销的扶贫农产品又重新打开销路。

“2月10日，省里把决战脱贫攻坚和打赢疫情防控阻击战两个视频动员会套开，给我们强烈地传递出抗疫、扶贫两手都要硬的信号。”衡阳县扶贫办主任刘鸿雁说，县里建立滞销扶贫产品反馈热线机制，相关联系渠道对接到了每一个村、每一名种养大户。

贫困群众外出就业渠道是否畅通？扶贫产业是否受到冲击？湖南省委省政府作出研判：尚未脱贫的群众脱贫难度增大，刚脱贫的群众面临返贫风险。湖南各地推出各项举措，加大生产奖补力度和消费扶贫力度，推动扶贫项目开工复工，建立扶贫项目“绿色通道”，助力贫困户返岗就业。湖南是劳务输出大省，各地推出“返岗专车”“返岗专列”，为劳动力外出务工和就近就业提供保障。省内用工主要目的地之一长沙，先后派出29支招工小分队前往湘西等9个劳务输出地，为企业点对点招聘员工。

目前，湖南省驻村帮扶工作队全部到岗，逾5万名驻村帮扶工作队队员奋战在全省疫情防控和脱贫攻坚最前线。近3万个扶贫项目复工，吸纳超108万人就业。

《 人民日报 》（ 2020年03月07日 06 版）