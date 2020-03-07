2月27日，潘丽娟（右一）在社区为居民送爱心菜。

本报记者 张武军摄

“给居民送爱心菜来了！请开门。”2月27日上午，武汉市硚口区六角亭街道顺道社区党委书记、居委会主任潘丽娟带领社区工作者和志愿者，测完体温、穿过两道蓝色围挡，把刚刚分装好的爱心菜送到了“老三栋”小区。

有104户320余名居民的“老三栋”小区，是目前武汉市有名的“零感染、零疑似”小区。“1月24日，小区就与社区达成共识：小区内除了两名医护人员、保洁员、消毒人员，几乎没有人员进出。社区人员送菜也只送到小区门口。” 潘丽娟说。

“老三栋”小区的房子建于1958年，原来是武汉轻工大学的教师宿舍楼。所处地段也是“老街”，周边是灯具建材市场，小门面鳞次栉比。“老三栋”的居民平均年龄60岁以上，年纪最大的90多岁，且大多没有与中青年子女同住。“从一开始，我们就从新闻里得知，有基础疾病的老年人患上新冠肺炎很危险，这个小区一旦感染，后果不堪设想。”潘丽娟说。

在大部分居民支持下，由潘丽娟倡议推动，“老三栋”小区实现封闭管理，由社区帮居民团购食品、代购药品等生活物资。居民分批到门房领取，家中只有高龄老人的，由志愿者代送到门口。

“从一开始，潘书记就把我们有限的人手进行了科学分工，使我们能有序开展各项工作，还把排查、转运‘四类人员’这个最重要、最危险的工作留给了自己。”顺道社区党委副书记尹朝霞说。

社区里患者李某的父亲确诊为新冠肺炎，被送往金银潭医院治疗。2月2日，李某也确诊，由于是轻症，被送往方舱医院治疗。但是，李某每天都给潘丽娟打电话，要求转到金银潭医院，方便照顾父亲。这个要求潘丽娟理解，但其他的重症患者更需要医疗资源。于是她一边劝解，一边和社区干部主动关心李某的母亲、孩子，给李某的家人送菜、送口罩等急需物资。以心换心，2月20日，潘丽娟从方舱医院接李某出院时，对方真诚地说：“潘书记，您这个朋友我交定了。”

“有大家的理解支持，以心换心累也值！”潘丽娟说。

《 人民日报 》（ 2020年03月07日 04 版）