深夜，一阵急促的电话铃响起，打乱了正在驻地梳理患者资料的火神山医院重症医学一科主任张西京的思绪。

“张主任，3床的情况不太好，血氧饱和度不到85%！”值班护士打来电话。

这名护士提到的3床患者，是65岁的陈大爷，本来患有高血压和冠心病，感染了新冠病毒后来到火神山医院，由于病情加重转入重症监护室。

“我马上赶往医院，你们先做准备，我们要给患者插管（使用有创呼吸机）治疗。”张西京意识到患者情况紧急，一边穿衣服一边对值班的医生护士安排工作。

因为患者张口困难，平时只需要5分钟就能完成的工作，这次用了十几分钟。当张西京脱下防护服时，里面的衣服早已全部湿透。通过有创呼吸机，同时使用抗感染药物，加强营养支持，三天时间，这名患者的给氧浓度从100%下降到80%、60%、40%，最后成功“脱机拔管”，转到普通病房。

让张西京感到振奋的是，这是在火神山医院第一位通过有创呼吸机救治成功的危重症患者，给后续治疗提供了依据。

“厉害！厉害！厉害！”转到普通病房的陈大爷双手竖起了大拇指，接连称赞张西京。

“医生的价值就是治病救人，到火神山就要发挥作用。”张西京说，只要患者还有救治的希望，他就不会放弃。张西京来自空军军医大学西京医院，在这所医院，他和同事们一年成功救治600多名重症患者。

对医护人员来说，新冠病毒还有很多未知的地方，张西京说：“这是对重症医学人的一次大考。”虽然白天很累，但他夜里经常失眠：“有时候会想很多，到底怎么才能把那些危重症患者抢救回来？”通过反复思考，结合多年救治经验，张西京决定改变策略，从抗病毒药物的使用、呼吸机模式和加强营养支持等方面，因人而异提出个体化诊疗方案。他带领团队与时间赛跑，制定科学救治方案，运用营养治疗、心理疏导和康复训练三位一体模式，力争让每名患者都能得到科学有效的治疗。

所有奋战在一线的医护人员，每天都很忙碌，张西京更不例外。刚来火神山医院时，他每天打开微信运动，步数都超过3万。“以前在西京医院，我每天都跑步，现在不用了。”张西京笑言。他说：“从来到武汉，我就一直绷着一根弦，靠这股劲顶着，根本就没想自己累不累。等疫情结束了，想好好睡上几天！”

张西京出征以后，妻子和儿子每天都守在电视机前关注武汉的消息。终于，他们在新闻里见到了张西京。没过几天，儿子张颢瀛给张西京写了一封信，信中说：“看到您穿着厚厚的防护服、戴着充满雾气的护目镜出现在电视里时，妈妈和我都心疼得哭了！但看到两位奶奶治好病出院，说‘感谢解放军’的时候，我和妈妈又笑了。我突然理解了为别人付出也是一种快乐，将来也想当勇敢的解放军！”

（王煜参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年03月07日 04 版）