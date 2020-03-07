慎终如始加强疫情防控

新华社武汉3月6日电 （记者胡浩、赵文君）为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署，6日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰率中央指导组来到鄂州，实地考察新冠肺炎防控救治和企业复工复产等情况。

中央指导组先后来到武鄂高速“鄂州中”出入口卡口、鄂州市中心医院和西山街道桂花园社区，深入了解离汉离鄂通道管控、医疗救治和群众生活保障等情况。孙春兰转达了习近平总书记和李克强总理对一线值守人员、医务工作者的慰问，对驰援鄂州的贵州省和北京大学医疗队表示感谢。她指出，当前疫情防控任务依然艰巨繁重，不能有丝毫松懈。要紧紧抓住严格防控和医疗救治两个重点，慎终如始，坚决防止疫情反弹。要统筹优化医疗资源配置，尽最大努力救治新冠肺炎患者，更好满足其他疾病患者医疗需求。要扎实做好居民生活物资保障工作，让群众安心舒心居家生活。

疫情发生以来，鄂州电厂600余名员工连续驻厂40多天，保障武汉、鄂州电力热力稳定供应，没有出现新冠肺炎确诊病例。孙春兰详细询问电厂生产和员工防护情况。她强调，要严格落实分区分级复工复产举措，对疫情防控必需、公共事业必需、群众生活必需以及其他涉及重要国计民生的企业，坚持一企一策，精准帮助企业解决遇到的困难问题。指导企业加强科学防控和员工培训，严格做好吃、住、行、车间管理等环节防控工作，优化防护物资调配，确保防疫、生产两不误。

《 人民日报 》（ 2020年03月07日 04 版）