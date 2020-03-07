疫情防控科研工作取得积极成效

人民网北京3月6日电 （记者邱超奕）截至3月5日24时，各省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例23784例，其中重症病例5737例；累计治愈出院病例53726例，累计死亡病例3042例，累计报告确诊病例80552例，现有疑似病例482例。除湖北以外，其他省份新增确诊病例17例，其中16例为境外输入病例。

国务院联防联控机制6日召开新闻发布会，介绍新冠肺炎疫情防控科技研发攻关最新进展。科技部社会发展科技司司长吴远彬介绍，科技部等13个部门组建了国务院联防联控机制科技攻关组，目前科研工作取得积极成效。

吴远彬介绍，在可诊方面，已有14个检测产品获批并应用于临床，整体检测水平显著提高；在可治方面，磷酸氯喹、托珠单抗等药物以及康复者血浆等治疗方法已纳入诊疗方案，正在推动干细胞、单克隆抗体等先进技术用于治疗研究；在可防方面，疫苗正按五条技术路线加快并行推进，人工智能和大数据技术在疫情防控中广泛应用。

国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟介绍，科研攻关组设立了疫苗研发专班，第一批筛选了8家机构确立了9项任务，沿着灭活疫苗、基因工程重组的亚单位疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗、核酸疫苗等五条技术路线推进疫苗攻关工作。“估计在4月份，根据国家有关法律法规的规定，部分疫苗有望能够进入临床研究或者应急使用。”

科技部生物中心副主任孙燕荣说：“据我们统计，湖北全省应用中医药救治的患者达90%以上，同时临床数据显示，中西医结合、中西药并重治疗效果更好。”

中国科学院院士周琪认为，康复者恢复期血浆疗法有较好临床疗效。到3月5日已有919人献了血浆。仅湖北就有450名康复者献出16万多毫升血浆，为救治及研发有价值的抗体等提供了帮助。

《 人民日报 》（ 2020年03月07日 02 版）